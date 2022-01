Si të menaxhoni kohën nëse jeni student që punon me orar të plotë?

Nëse jeni duke punuar për të mbështetur financiarisht veten në kolegj ose jeni dikush që ktheheni në shkollë për të avancuar karrierën tuaj të tanishme, menaxhimi i kohës në jetën tuaj profesionale dhe akademike nuk është detyrë e lehtë, sidomos kur keni përgjegjësi shtesë që garojnë për kohën tuaj si rritjen e fëmijëve.

Ne qajmë se si jetët tona të zëna bëjnë të vështira për të vazhduar me të gjitha dhe si duam që ka më shumë orë në ditë; ndërkohë që nuk kam asnjë dyshim se shumë njerëz janë me të vërtetë të zënë, e vërteta e ndershme është se nuk është mungesa e kohës që zakonisht nuk është çështja, por menaxhimi i dobët i kohës.

Më poshtë ju sjellim disa këshilla se si të nxirrni më të mirën e kohës tuaj:

Bëni një orar

Sugjerimi për të bërë një orar është gjithmonë pranë krye të listës kur bëhet fjalë për këshillat e menaxhimit të kohës dhe ka një arsye të mirë … funksionon. Nëse e keni injoruar më parë këtë këshillë të mirë, e kam përfshirë përsëri këtu me shpresën se do ta rishikoni. Kur ne jemi duke planifikuar krejtësisht ditën tonë brenda kokës pa bërë plane konkrete, është shumë e lehtë të hartojmë gjërat, të vendosim përparësi dobët ose të ndjehemi të tronditur dhe të mos bëjmë asgjë. Unë flas nga përvoja personale kur them që të mos nënvlerësoj fuqinë e planifikimit dhe të shkrimit të këtij plani.

Krijimi i rendit është hapi i parë në menaxhimin me sukses të kohës tuaj dhe krijimi i një orari definitivisht ndihmon në krijimin e rendit. Shkruani ditën tuaj në copa 30-minutëshe dhe filloni duke plotësuar të gjitha ngjarjet e përcaktuara që nuk janë fleksibël, si koha e klasës dhe puna.

Kjo do t’ju ndihmojë të jepni një pasqyrë më të qartë të asaj me të cilën duhet të punoni në lidhje me vendosjen e kohës për të studiuar dhe për t’u marrë me përgjegjësitë e tjera në jetën tuaj. Përsëri, kjo këshilla thjesht e thjeshtë mund të shkarkohet për shkak të thjeshtësisë së saj, por kjo është një nga gjërat më efektive që mund të bëni, me kusht që të jeni në të vërtetë në orarin që bëni sa më mirë që mundeni.

Mësoni të sakrifikoni

Ju punoni shumë dhe ju meritoni pak kohë për t’u çlodhur dhe relaksuar, nëse kjo përfshin zonimin dhe shikimin e disa emisioneve tuaja të preferuara televizive ose një dush të bukur dhe të gjatë. Duhet ta lejoni veten gjithmonë atë kohë, është një pjesë e rëndësishme e suksesit pasi ju doni të shmangni burnout. Por, duke thënë këtë, duhet të pranosh që ndonjëherë mund të të duhet të heqësh dorë nga kjo kohë e as nuk duhet shkurtuar. Ju mund të ndjeheni të stresuar dhe të mbingarkuar me punë dhe i thoni vetes që meritoni një pushim pasi keni punuar shumë gjatë gjithë ditës; ju mund të ndjeheni të justifikuar në shikimin e 4 orëve të televizionit në vend që të filloni atë skicë të hulumtimit që ju keni lënë javën e kaluar. Përsëri, ju keni të drejtën për kënaqësi në jetën tuaj, por nëse jeni duke u përpjekur të arrini një synim më të madh për të avancuar karrierën tuaj ose për të bërë një jetë më të mirë për ju dhe fëmijët tuaj, kjo kërkon disiplinë. Nëse ndjekja e punës sonë të ëndrrave do të thotë të shikosh pak më pak TV apo më pak video në YouTube, mendoj se ia vlen të ofrohet sakrifica.

Puna për Reduktimin e Zvarritjes

Njerëzit janë një bandë qesharake dhe ne shpesh vonojmë të bëjmë gjërat që me të vërtetë duhet të bëhen më shpejt se më vonë; zakonisht, detyrat janë më pak se emocionuese, të tilla si leximi për klasën tuaj më të mërzitshme ose trajtimi i asaj letre kërkimore që përbën një pjesë të madhe të notës suaj.

Ne mendojmë për gjithçka që duhet të bëjmë për të marrë nga fillimi në fund dhe mund të ndihemi paksa të tronditur; në vend që të marrim detyrën në copa të vogla, ne thjesht nuk bëjmë asgjë. Pastaj ankthi ndërton kur mendojmë se si duhet ende ta bëjmë dhe përsëri, në vend që të fillojmë, e vendosim përsëri. Për të lehtësuar fajësinë tonë për ta vënë atë, ne bëjmë gjëra të tjera në vend që ta bëjmë të duket sikur po kryejmë diçka; por zakonisht, se diçka është e parëndësishme si të bësh lavanderi ose të riorganizosh dollapin tënd.

Zvarritja dhe menaxhimi efektiv i kohës nuk shkojnë mirë për shumicën e njerëzve. Kam prirjen të shtyj edhe më tutje dhe këtu janë disa gjëra që më kanë ndihmuar të bëj më pak

Së pari, gjithmonë ndihmon të mendoni për të gjitha gjërat negative që do të rezultojnë nga largimi i shkollës deri në minutën e fundit të mundshme. Do të jetë pothuajse me siguri më e keqe se sa duke bërë atë që është ajo që duhet të bëni, pavarësisht se sa e vështirë apo e mërzitshme mund të duket. Unë gjithashtu gjej mënjanë një sasi të caktuar të kohës për të punuar dhe përzierjen e detyrave brenda asaj kohe ndihmon. Ajo mban mendjen tuaj të freskët dhe duke marrë në letër, duke lexuar në copa të vogla mund të zvogëlojë atë ndjenjën e ankthit që ju mund të ndjeni kur mendoni të bëni të gjithë caktimin në të njëjtën kohë. Mendja juaj qëndron pak më e freskët dhe do të ndiheni mirë duke e ditur se keni bërë një gjurmë në detyrat e ndryshme që ju duhet të përfundoni për në shkollë.