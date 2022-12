Si të mbani dietë pa u uritur?

Si të mos ndiheni të uritur apo tepër të lodhur gjatë dietës? Sipas ekspertëve, nuk duhet të hani vetëm sallata dhe as të hiqni dorë nga një meze e lehtë.

Këshilla e parë është rritja e vëllimit të ushqimit. Sa më i madh të jetë vëllimi i ushqimit me pak kalori, aq më i madh është ngopja pas ngrënies. Perimet janë mënyra më e mirë për të rritur volumin e ushqimit pa marrë më shumë kalori.

Në këtë kuptim rekomandohen marule, domate, kastraveca, lakër turshi, lulelakra, brokoli dhe speci. Nga drithërat rekomandohet veçanërisht meli, bulguri, kuskusi dhe tërshëra, ndërsa nga bishtajore – qiqrat, fasulet, thjerrëzat, bishtajat dhe bizelet.

Një këshillë tjetër është të reduktoni sasinë e ushqimeve me kalori të lartë. Në vend të dy rreshtave, hani dy deri në tre kuba çokollatë, ose nëse jeni adhurues i gjalpit të kikirikut – thjesht përdorni një lugë të vogël në vend të një të madhe. Ju gjithashtu mund të kërkoni versione më të shëndetshme të ëmbëlsirave tuaja të preferuara me më pak kalori.

Për më tepër, kur shërbeni ushqim, vendosni më shumë perime në krahasim me ushqimet me karbohidrate. Të paktën një e katërta e pjatës mund të mbushet me karbohidrate, një çerek tjetër me proteina dhe pjesa tjetër me perime.

Hani më shumë supa dhe zierje, ato kanë një vëllim të madh për shkak të sasisë së madhe të ujit. Kështu, marrja e bukës mund të reduktohet dhe marrja e perimeve mund të rritet.

Këshilla e fundit i referohet proteinave, të cilat janë të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e masës muskulore dhe si rregull krijojnë edhe ndjenjën e ngopjes. Përveç mishit dhe peshkut si merluci dhe merluci, burimet më të mira të proteinave janë vezët dhe djathrat e freskët.