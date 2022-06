Si të largoni stresin në punë?

Stresi në punë është bërë përditshmëria jonë, veçanërisht nëse puna është më e përgjegjshme. Telefonatat e vazhdueshme, afatet e humbura, një atmosferë e tensionuar dhe situata të tjera jua shterrojnë energjinë.

Për të qenë në gjendje të kryeni të gjitha detyrat, duhet të gjeni një mënyrë për t’u çlodhur dhe për të lehtësuar stresin.

Masazhoni skajet e rritjes së flokëve me lëvizje të buta, të ngadalta dhe rrethore. Masazhojeni këtë zonë për rreth 3 minuta, por kujdesuni që të mos irritoni lëkurën dhe të mos i bëni lëvizjet tuaja agresive, shkruan albeu.com.

Mundohuni të prisni të paktën një orë përpara se të rifreskoni faqen kryesore të emailit. Mund të mos ju tingëllojë shumë inovative, por do të habiteni kur të filloni ta zbatoni këtë këshillë, tensioni juaj do të jetë shumë më i ulët.

Përveç faktit që është e rëndësishme që hapësira juaj e punës të jetë e rregulluar, psikika juaj do të ndikohet ndjeshëm nëse futni një poster, veçanërisht një aromë agrume. Pasuroni hapësirën tuaj të punës me elementë që lidhen me lumturinë, pozitivitetin dhe gjërat e bukura.

Bëni një shëtitje të shkurtër

Bëj një shëtitje – Në vend të kafesë dhe një pushimi për cigare, gjej kohë për të ecur. Një pjesë e vogël e studimeve kanë konfirmuar se ecja ndihmon në rikthimin e fokusit, relaksimin e mendjes dhe mendimeve konfuze dhe përmirësimin e aftësive njohëse. Së bashku me shëtitjen, përpiquni t’i kushtoni disa minuta shtrirjes dhe çlironi trupin nga pozicionet e ngushta, duke lejuar që oksigjeni të arrijë në të gjitha pjesët e trupit.

Duke dëgjuar muzikë

Një këngë e preferuar ose melodi qetësuese do t’ju qetësojnë mendjen. Me kufje në vesh, nuk do të shqetësoni askënd dhe do të jeni më rehat. Përveç punës, përpiquni të relaksoheni dhe pas punës, të grumbulloni energji të mjaftueshme, meditoni, ecni në mëngjes, merrni libra me ngjyra për të rriturit, kaloni më shumë kohë në natyrë.

Pavarësisht nëse jeni të vetëdijshëm apo jo, të gjitha këto teknika do t’ju “shkarkojnë” mendjen.

Shkaqet më të zakonshme të stresit

Nëse përjashtoni personalitetin e një individi, shkaqet më të zakonshme të stresit në vendin e punës përfshijnë si më poshtë:

– Mungesa e kontrollit – Ndjenja se nuk keni kontroll mbi punën tuaj ose detyrat e biznesit është shkaku më i madh i stresit. Personat që nuk menaxhojnë detyrimet e tyre të biznesit janë më të ekspozuar ndaj problemeve shëndetësore.

– Kushtet e këqija të punës – Një mjedis pune i pakëndshëm ose i rrezikshëm si zhurma e tepërt, shumë njerëz ose probleme ergonomike mund të jenë burim stresi.

– Shumë përgjegjësi – Marrja e përgjegjësive dhe punëve shtesë është jashtëzakonisht stresuese. Situata përkeqësohet nëse keni shumë punë dhe nuk dini t’i thoni “jo” detyrave të reja.

– Pasiguri për rolet e biznesit – Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë duhet të bëni fare dhe cilat janë përgjegjësitë tuaja, jeni gjithashtu subjekt i stresit.

– Marrëdhëniet e trazuara ndërpersonale – Mosmarrëveshjet me kolegët dhe/ose eprorët janë shpesh shkaku i situatave stresuese.

– Kënaqësi në punë dhe rezultate – Nëse puna nuk ju përmbush, me shumë mundësi do të jeni të stresuar. /albeu.com/