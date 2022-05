Si të krijoni skrabin e trupit për më pak se 500 lekë

Nuk ka asgjë më të mirë se sa një pastrim me anë të një skrabi ëpr trupin tuaj. Kjo për shkak se një pastrim i trupit do t’ju lehtësojë çdo lëkurë të vdekur dhe të ashpër në bërryla në këmbë një gjunjë dhe kudo që të jenë. Do t’ju bëjë të ndiheni të freskët nga koka te këmbët. Ajo gjithashtu do të bëjë funksionimin e lëkurës më të mirë dhe do të lejojë që ajo të hidratohet dhe të absorbojë më shumë kremrat.

Për të krijuar vet nj skrab të lirë dhe të mirë nuk është e vështirë. Produktet do ti gjeni në farmaci apo në dollapin e kuzhinës tuaj. Kur e bëni vetë jeni dhe të sigurte në ato që përdorni. Një estetiste si Faye James, dhe autore librash ka treguar se si mund të krijoni një skrab lehtësisht në shtëpitë tuaja me disa produkte të thjeshta.

Përbërësit: 2 gota sheqeri, 1 filxhan vaj bajame, disa pika qitro dhe disa feta portokalli.