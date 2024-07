Si të fitoni zemrën e një personi që ju pëlqen sipas shenjës së tij të zodiakut

Çdo shenjë ka personalitetin e vet, tiparet dhe dëshirat e veta personale. Kjo do të thotë që ju mund të njihni karakteristikat themelore të një personi vetëm duke njohur shenjën e tij. Ajo që ju duhet apo jo?

Dashi

Gjëja më e rëndësishme për të bërë është të jeni mjaft sfidues. Për shkak të inteligjencës dhe pasionit të tij intensiv, atij i pëlqen të sfidohet.Mos përgatit data të rregullta; Një burrë i shenjës Dashi është shumë energjik dhe do të jetë e mërzitshme për të. Atyre u pëlqejnë femrat e pavarura.

Demi

Para së gjithash, duhet të jeni mirëkuptues me një mashkull Demi. Duhet të dini se kanë natyrë sensuale dhe nuk ndryshojnë lehtë. Ata pëlqejnë ta marrin atë në mënyrë të qëndrueshme me një vajzë. Por nëse arrini ta ndryshoni, ai do të bëjë materialin më të mirë të martesës.

Por nuk janë të vështira për t’u kënaqur. Ata kanë reputacionin e të qenit një “djalë i thjeshtë”. Planifikoni disa aktivitete të përditshme në natyrë dhe ai do të jetë i lumtur. Gjithmonë kushtojini vëmendje pamjes tuaj fizike.

Binjakët

Për shkak të ndryshueshmërisë së tyre, Binjakët janë gjithashtu të vështirë për t’u kuptuar. Ata quhen Binjakë sepse mund të kenë dy personalitete shumë të ndryshme.

Ju nuk mund të jeni i sigurt se cili personalitet ka personin që ju pëlqen. Karakteristika e tyre kryesore është ndryshueshmëria, ndaj mos planifikoni asgjë. Bëhuni gati për të marrë disa rreziqe. Burrat e Binjakëve janë të dashuruar me jetën dhe kanë një dëshirë të vërtetë për jetën.

Gaforrja

Ka një arsye që ata quhen Gaforre. Ata pëlqejnë të mbrohen, kështu që veshin guaskën e tyre sa herë që mendojnë se ndjenjat e tyre do të lëndohen dhe kanë pincat e tyre për të luftuar.

Një burrë Gaforre kërkon një grua besnike dhe me klas. Mirëpo, nëse jeni të dy, mos mendoni se ai do t’ju dashurojë menjëherë.Për shkak të anës së tyre ultra të ndjeshme dhe emocionale, ata janë romantikë të mëdhenj. Por ana e tyre emocionale mund të jetë një pengesë për procesin e tyre të vendimmarrjes.

Luani

Është e kuptueshme pse po përpiqeni të joshni një djalë Luan. Ata janë të vështirë për t’u rezistuar. Mbreti i xhunglës është një simbol i kësaj shenje. Dhe ata janë vetëm të tillë. Liderë të lindur.

Puna e tyre do të jetë gjithmonë më e rëndësishme. Tregojuni atyre se sa të organizuar jeni dhe sa mirë e menaxhoni kohën tuaj. Ata janë të padurueshëm, ndaj nuk duhet të vonohesh kurrë.

Tregojini atij anën tuaj bujare dhe ai është mjaft i guximshëm për të dy, ndaj tregoni më shpesh anën tuaj të pambrojtur.

Virgjëresha

Ata njihen si një nga njerëzit më të kujdesshëm në një grup. Tregojini atij ndjenjën tuaj njerëzore.

Ju duhet të keni një kafshë shtëpiake ose të paktën të doni kafshët. Një burrë Virgjëreshë është i çmendur pas kafshëve. Gjeni punë vullnetare në një strehë për kafshët për ju të dy; kjo është mënyra më e mirë për ta surprizuar. Gjithmonë përpiquni të tregoni sjelljet tuaja të mira. Virgjëreshat janë paksa konservatore; prandaj, ai do t’ju trajtojë si një zonjë.

Peshorja

Një burrë Peshore është një zotëri i lindur. I pashëm, romantik dhe inteligjent. Ai është një njeri parimor, ndaj gjëja e parë që duhet të keni për ta joshur është guximi.

Ju duhet të jeni të guximshëm për të folur me të së pari sepse ai duket i paarritshëm. Por nuk është një mision i pamundur. Ai i kushton shumë vëmendje pamjes së tij, kështu duhet edhe ju.

Përshtypja e parë është gjithçka për Peshoren. Kushtojini vëmendje detajeve. Vishni disa shalle ose mbani duart shumë lart ndërsa mbani doreza. Ai do ta vërejë atë dhe do të mendojë se sa i veçantë je.

Akrepi

Nuk është aq e vështirë të joshësh apo të fitosh një Akrep sa të fitosh besimin e tij. Kushtojini vëmendje mënyrës se si silleni, veçanërisht në takimin tuaj të parë.

Mos flisni shumë, lëreni të flasë. Mos u hapni shumë para tij – jo derisa ai të fitojë besimin tuaj. Akrepat janë të përqendruar gjatë gjithë kohës dhe do të kujtojnë gjithçka që keni thënë, ndaj as mos u përpiqni t’i gënjeni për veten tuaj.

Shigjetari

Për të fituar një mashkull Shigjetar, duhet të jeni të hapur ndaj ndryshimeve. Ai është mendjehapur dhe me shpirt të lirë. Gjithmonë do t’ju duhet të bëni disa plane aventureske dhe të provoni diçka të re. Nuk duhet të jetë diçka e madhe.

Asnjëherë mos zbuloni shumë për veten tuaj. Ai do t’ju konsiderojë si një sfidë dhe do të kënaqet duke ju njohur vazhdimisht. Karakteri i mashkullit të Shigjetarit është shumë gjykues, kështu që ai do të analizojë gjithçka që ju thoni për veten tuaj.

Ai është optimist dhe pozitiv, duke parë vetëm më të mirën tek njerëzit. Pra, shmangni çdo lloj thashetheme përballë tij.

Ujori

Burrat e Ujorit janë shumë inteligjentë dhe shumë pak njerëz i kuptojnë plotësisht. Aftësia e tyre intelektuale është në një nivel të lartë dhe kjo i bën të vështirë për t’u kuptuar.

Nëse doni t’i bëni përshtypje një burri Ujor, do t’ju duhet të interesoheni për diskutime filozofike dhe lexime. Ndoshta mund të filloni të shkoni në bibliotekën e tij të preferuar ose të bashkoheni në klubin e tij të librave.

Peshqit

E thellë, emocionuese dhe magjepsëse, ashtu si një lumë. Peshqit janë shpirtra romantikë të pariparueshëm. Ata bien shumë shpejt në dashuri. Nëse ju pëlqen një mashkull Peshk, atëherë duhet të jeni të hapur ndaj tij dhe t’i thoni, po. Por përpiquni t’i shprehni ndjenjat tuaja në mënyrë krijuese. Janë shenjat më kreative të zodiakut. Ata janë shumë të talentuar në art, ndaj përpiquni të gjeni diçka kreative për të bërë që do t’ju pëlqejë të dyve.