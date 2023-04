Si të arrini lumturinë në 8 minuta

Nuk duhet shumë për të qenë të lumtur, përkundrazi, mjaftojnë 8 minuta dhe të telefononi një person që ju pëlqen. Dr. Bob Waldinger, profesor i psikiatrisë në Shkollën Mjekësore të Harvardit dhe autor i librit “The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness”, argumenton se pothuajse të gjithë ne mendojmë se në ndonjë moment të paspecifikuar në të ardhmen do të kemi kohë të lirë që do të na lejojë të rilidhemi me miqtë e vjetër. Por në realitet kjo pothuajse nuk ndodh kurrë.

Kjo është arsyeja pse ai u përpoq të hipotezonte për t’i kushtuar një kohë shumë specifike kësaj në të tashmen dhe testoi efektet e saj.

Si të jeni të lumtur falë një telefonate 8-minutëshe

Mendoni për njerëzit që doni më shumë, miqtë e vjetër për të cilët nuk keni dëgjuar për një kohë të gjatë, një kushëri me të cilin jeni shumë afër, por që jeton larg, dikush me të cilin mund të keni biseduar rregullisht në rrjetet sociale, por nuk keni folur me muaj.

Zgjidh një dhe dërgoji asaj apo atij këtë mesazh: Përshëndetje, lexova një artikull dhe mendova për ju: keni 8 minuta për një telefonatë?

Idealja do të ishte ta organizonit për sot, por nëse nuk ia dilni, vendosni se një moment të saktë në të cilin do të dëgjoheni brenda javës.

Pse funksionon?

Dëgjimi i zërit të dikujt që duam, shpjegon Claudia Glaser-Mussen, një psikoterapiste, është “një rregullator emocional”, domethënë, na ndihmon të rivendosim në vendin e duhur emocionet të cilat, nëse keqmenaxhohen, mund të çojnë në vuajtje nga vetmia, ankthi dhe depresioni. Provojeni që ta besoni.