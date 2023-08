Si luleshtrydhe! Trendi i grimit që po “fikson” të gjitha vajzat e TikTok-ut

Këtë vit, është përhapur një trend i ri për grimin. Nga nuancat e arta dhe kafe në lëkurën tonë, diçka më e freskët dhe e lehtë vjen për vajzat. Quhet “strawberry make-up” dhe i përshtatet më së miri nuancave të luleshtrydhes.

Hailey Bieber ishte ajo që e shpiku këtë term në fakt, duke sugjeruar që gjatë verës fytyra të jetë me shkëlqim dhe detaje rozë vetëm në faqe dhe buzë. Produkti kryesor që duhet të ketë një person për të arritur këtë efekt është një krem hidratues dhe një nuancë e zbehtë si “blush”.

Bieber ka shpërndarë një video në TikTok në të cilën tregon se si të arrihet lehtësisht ky grim, i cili nxjerr i përshtatet të gjitha rasteve. Fillimisht ajo fërkon vetullat lart, pasi aplikon në fytyrë serume që i japin një shkëlqim delikat dhe më pas përzien “blushin” në formë kremi, duke e aplikuar butësisht në faqet dhe buzët e saj.

Ajo përdor edhe një shkëlqyes buzësh të pastër. Konturimi që bën në mes i jep edhe më shumë shkëlqim fytyrës, por mund ta anashkaloni edhe atë.

Grimi me luleshtrydhe mund të ketë disa variacione, pasi mund të aplikoni një eyeliner në një ngjyrë delikate pastel në sy. Megjithatë, është padyshim një trend që nëse e provoni një herë, do të dëshironi të eksperimentoni me të.