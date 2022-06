Si ju ashtu edhe partneri juaj vuani: Shenja delikate por të qarta se jeni në një marrëdhënie të pashëndetshme

Asgjë përveç përvojës nuk mund t’ju mësojë se si të silleni në një marrëdhënie dhe si të jeni të lumtur në të.

Shumë njerëz, sidomos në rininë e tyre, ndërsa janë ende “të freskët” kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, hyjnë në marrëdhënie në të cilat partneri i trajton keq, ose ata e trajtojnë partnerin, shkruan albeu.com.

Për më keq për të dy, shpesh partnerët nuk janë të vetëdijshëm për këtë dhe mendojnë se kështu duhet të duket lidhja. Natyrisht, nuk po flasim për gjëra të dukshme, si papajtueshmëria, mashtrimi dhe grindjet, por për dukuri delikate, më pak të dukshme dhe konfuze.

Varësi e plotë

Ju mund të mendoni se dashuria e pakufishme dhe e pakushtëzuar për partnerin është një gjë e mirë dhe e dëshirueshme, por problemi me të është vendosja e një kufiri të caktuar. Nëse çdo moment që kaloni pa partner është i dhimbshëm dhe i vështirë për ju, ju vazhdimisht mendoni për të dhe ia nënshtroni të gjithë jetën marrëdhënies tuaj, ka të bëjë me varësinë ndaj dashurisë.

Vetë fjala “varësi” duhet t’ju tregojë se nuk është një marrëdhënie e shëndetshme. Ju jeni një individ për veten tuaj dhe nuk duhet t’i nënshtroheni askujt dhe asgjëje, as nuk duhet të ndryshoni tërë jetën, zakonet, sjelljen dhe ekzistencën tuaj, në përgjithësi, vetëm për shkak të një personi, dhe njerëzit e varur nga dashuria janë të prirur për këtë. Varësia nga dashuria mund të shkaktojë edhe reagime të dhunshme në rast grindjesh, të cilat janë krejtësisht të natyrshme, si dhe reagime tepër dramatike, të cilat askush nuk do t’i gëzojë.

Keni ndjenja për personin tjetër

Nuk duhet të habiteni nëse në një marrëdhënie të gjatë dhe të qëndrueshme, në të cilën pasioni fillon të zbehet me kalimin e kohës dhe ndjenjat fillojnë të kuptohen lehtë, filloni të ndjeni diçka ndaj personit tjetër. Ndonjëherë ju e kaloni atë pa dëmtuar, esëllohuni dhe ktheheni në marrëdhënien tuaj.

Megjithatë, nëse zgjat shumë, duhet ta keni të qartë se diçka nuk shkon me marrëdhënien tuaj. Në këtë situatë do të ndiheni sikur lidhja juaj “e qëndrueshme” është një barrë për ju, e cila vetëm sa do t’ju rrisë pakënaqësinë.

Ofendime para të tjerëve

Me pak fjalë – partneri juaj nuk duhet t’ju ofendojë dhe poshtërojë para të tjerëve. Respektiduhet të jetë tipari kryesor i çdo marrëdhënieje ndërpersonale, qoftë ajo dashuri apo miqësi. Pavarësisht se sa i zemëruar mund të jetë partneri juaj dhe sado ashpër të grindeni, ai nuk duhet t’ju ofendojë para të tjerëve. E njëjta gjë vlen edhe për ju.

Komentet negative për pamjen

Një herë e përgjithmonë, të gjithë duhet të heqim dorë nga morali i rremë dhe të flasim për faktin se pamja fizike është e parëndësishme dhe sipërfaqësore. Dhe sa e rëndësishme është që partneri juaj, si dhe ju, të jeni fizikisht tërheqës për të.

Mirëpo, nuk ka vend për kritika negative ndaj pamjes, komente të tipit: “Mund të humbisje peshë, shiko si u shtove” apo “Prehu, shiko si dukesh” e të tjera të ngjashme.

Partneri imponon pikëpamjet e tij

Siç kemi shkruar pak më parë, ju jeni një individ, ashtu si partneri juaj. Është krejtësisht normale të kesh qëndrime të ndryshme dhe është krejtësisht e gabuar të përpiqesh të ndryshosh mendimin e njëri-tjetrit, cilido qoftë ai. Nëse partneri juaj vazhdimisht përpiqet t’ju bindë se e keni gabim ose, Zoti na ruajt, sa budallenj jeni, është koha t’i jepni fund kësaj lidhjeje jo të shëndetshme.

Ndjeni nevojën për t’u larguar

Intuita nuk do t’ju mashtrojë kurrë. Kur, siç do të thoshin njerëzit, “në stomak” ndjen se gjithçka është mbi kokën tënde, nuk duhet ta injorosh atë ndjenjë. /albeu.com/