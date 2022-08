Shtatë destinacione perfekte nëse po kërkoni për një kapitull të ri në jetën tuaj! (FOTO LAJM)

Këtu, zbuloni shtatë destinacione që inkurajojnë një arratisje të plotë nga jeta e përditshme, duke frymëzuar ndryshime pozitive që do të zgjasin edhe përtej pushimeve tuaja.

1.Meditim gjithëpërfshirës në Santorini

Shkëmbinjtë e thyer të Santorinit, në buzë të Egjeut, janë legjendarë; një vend ku mysafirët nuk mund të mos zhyten plotësisht në qetësinë e shfrenuar. Duke shijuar këtë vend me fat është Hoteli Mystique, i cili, me stilin e tij qetësues dhe suitat e mbushura me dritë, me pamje nga deti, të skalitura në shkëmbinj, nxjerr elegancën e qetë dhe të mbytur nga dielli për të cilin njihet ishulli.

Një partneritet midis Mystique dhe aplikacionit OPO ka krijuar një program unik, për trupin dhe mendjen, duke kombinuar meditimin e drejtuar me peisazhet zanore që plotësojnë mjedisin spektakolar. Qëllimi është të inkurajojë mysafirët që të përqafojnë një ritëm të ndërgjegjshëm dhe më të ngadaltë të jetës, duke u lidhur me bukurinë natyrore të vendndodhjes, duke kultivuar qetësinë e brendshme dhe duke rivendosur një ndjenjë relaksi.

Programi përfshin gjithashtu udhëzime ushqimore nga kryekuzhinieri Olivier Campanha dhe terapistja ushqimore Eve Kalinik për të ndihmuar në ndërtimin e një kuptimi më të mirë të shëndetit të zorrëve dhe efektit që ka tek ju, si fizikisht ashtu edhe mendërisht.

2.Jetesa e ndërgjegjshme në Afrikën e Jugut

Jetesa e ndërgjegjshme është në zemër të fermës Sterrekopje të Afrikës së Jugut, e cila është e vendosur në 50 hektarë të gjelbëruar dhe është shtëpia e 11 ‘shenjtorëve’, secila prej tyre një vendstrehim privat i mbushur me vepra arti vendas, shtretër me katër postera dhe rroba natyrale, plus pjesë të bukura me burim. nga e gjithë bota.

Vendet e shenjta janë kuruar në mënyrë të shkëlqyer për t’u ofruar mysafirëve një oaz stimulues, rinovues, ku ushqehen natyra dhe kreativiteti. Top Albania Radio shkruan se si rezultat, ka mundësi të bollshme për të pushuar. Ofrohen seanca masazhi, joga, meditimi, por vizitorët ftohen gjithashtu të provojnë të korrat e tyre në fermë, të gatuajnë me shefin e kuzhinës dhe të marrin pjesë në punimin e qeramikës.

3.Art dhe gastronomi në Toskanë

Për adhuruesit e ushqimit, kërkimi i ushqimit për prodhime të freskëta, i ndjekur nga një masterklasë në gatim, mund të jetë një përvojë jashtëzakonisht e kënaqshme. Dhe ka pak destinacione aq magjepsëse sa fshati toskan në të cilin mund ta bëni atë. Në Villa Lena, mysafirët mund të mbledhin përbërës nga kopshtet e përhapura, organike përpara një punishteje eksperte të kuzhinës.

Nga shtatori deri në dhjetor, ekziston gjithashtu mundësia për gjuetinë sezonale të tartufit për të vlerësuar me të vërtetë thesarin e delikatesave të Toskanës. Për më tepër, ka sesione degustimi të verës dhe pushime joga, si dhe një sërë vendesh të jashtëzakonshme krijuese nga artistët e Villa Lena në rezidencë.

4.Arratisje artistike në Nairobi

Një strehë frymëzuese krijuese pret në Eden, një hotel magjik, i mbushur me art, që kufizohet me pyllin e Gjirafa Sanctuary në periferi të Nairobit. E dizenjuar nga Tonio dhe Anna Trzebinski, ish-shtëpia familjare me nëntë dhoma gjumi tashmë e transformuar në një hapësirë muzeu dhe galerie të gjallë i mbështjell mysafirët në një atmosferë eklektike, artistike që nga momenti që ata mbërrijnë.

Përtej koleksionit të gjerë privat në Eden, duke përfshirë veprat e artit të familjes, si dhe bibliotekën e tyre personale dhe arkivin e artefakteve të mbledhura, të ftuarit mund të rezervojnë turne të kuruara për të përjetuar skenën e pabesueshme të artit lokal dhe për të takuar komunitetin artizanal. Eden gjithashtu ka një vilë të disponueshme për qëndrime më të gjata me qira.

5.Ikja në pyll në Montana

E fshehur në pishat e thella dhe të dendura që mbulojnë një kodër në Montanën e largët, shenjtërorja ekskluzive e The Green O vetëm për të rriturit ofron një gropë pylli në të cilën mund të shkëputeni plotësisht nga e përditshmja. 12 kabinat e tij luksoze “Haus” janë projektuar për të ofruar privatësinë dhe zhytjen maksimale në natyrë, me mure xhami që ofrojnë pamje nga lugina e lumit Blackfoot dhe majat e thyera të maleve. Për ata që duan të ndërmarrin më tej, rrethina mund të eksplorohet me këmbë, biçikletë, kalë, varkë.

6.Arratisja përrallore në Sumba

Gjithçka rreth Nihi Sumba nxit arratisje dhe rigjallërim të plotë. Vendndodhja e tij e pabesueshme në ishullin qiellor Sumba, në lindje të Balit ofron sërf, zhytje në Oqeanin Indian, perëndim të diellit duke notuar me kuaj, shtigje mahnitëse ecjeje, fshatra të lashtë dhe shëtitje në lumin Wanukaka.

Yoga është thelbësore për përvojën e Nihi Sumba, me seancat që zhvillohen në një pavijon në majë të shkëmbit me pamje nga plazhi Nihiwatu dhe oqeani përtej, plus pushime të rregullta të udhëhequra nga guru të planifikuara gjatë gjithë vitit. Ndërkohë, vilat e mëdha ofrojnë pjesën tuaj të parajsës dhe promovojnë fuqinë restauruese të jetesës brenda/jashtë, me pishina private dhe pamje në të gjithë Oqeanin Indian.

7.Arratisje rurale në Hampshire

Heckfield Place është një shtëpi e shkëlqyer gjeorgjiane që është riimagjinuar me mend për të krijuar një strehë prej pelushi në fshat në Hampshire (nën dy orë nga Londra); një vend i trashëgimisë ku mund të zhyteni lehtësisht në një divan me një libër për të gjithë qëndrimin tuaj.

Sado joshëse të tingëllojë, mos e bëni, do të ishte një humbje e bukurive të saj të shumta, duke përfshirë 400 hektarët e peisazhit të izoluar përreth. Në vend të kësaj, shikoni kënaqësitë gastronomike të drejtorit të kuzhinës Skye Gyngell, trajtimet tërësisht natyrale në Little Bothy Spa, dhe një program gjithnjë në zhvillim të ngjarjeve të pasurive të udhëhequra nga praktikues ekspertë, nga turnetë e artit dhe shëtitjet në natyrë deri te larja në pyll dhe uji i egër./tch