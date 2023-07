Shpetim për vajzat, këto 3 hapa do ta mbajnë grimin tuaj të bukur në mot të nxehtë

Këtu janë 3 këshilla për të mbajtur nën kontroll grimin tuaj kur jeni jashtë në vapë.

Ndërsa temperaturat e larta vazhdojnë vetëm të rriten, njerëzit po ndryshojnë zakonet e tyre për të përballuar këtë periudhë të nxehtësisë ekstreme. Dhe rutinat e bukurisë nuk bëjnë përjashtim, pasi njerëzit kërkojnë mënyra për të shmangur shqetësimet e ndryshme të shkaktuara nga temperatura të tilla, duke filluar nga shkëlqimi i tepërt dhe poret e zmadhuara. Këto tre këshilla duhet t’ju ndihmojnë të mbani grimin tuaj të bukur gjatë gjithë ditës, pavarësisht valës së të nxehtit.

Këshilla grimi për motin e nxehtë:

1. Mbajeni grimin shumë të lehtë

Ashtu si me pushimet buzë detit, moti i nxehtë nënkupton një rutinë më të lehtë grimi për ta lënë lëkurën të marrë frymë dhe për të shmangur efektin ngjitës dhe me shkëlqim. Dhe ndërsa të qenit pa grim po bëhet gjithnjë e më shumë popullor në mbarë botën, shumë nuk e kanë përqafuar ende këtë pamje 100% natyrale në vendin e punës. Në këtë rast, është më mirë t’i drejtoheni produkteve të bukurisë të papërshkueshme nga uji – eyeliner dhe bojë për vetulla – në mënyrë që të mos përfundoni me sytë panda edhe para se të keni shkelur në zyrë. Ky është një rregull i artë që nuk duhet anashkaluar nëse dëshironi të shijoni një pamje të qëndrueshme bukurie në të gjitha rrethanat.

Për lëkurën, është më mirë të zgjidhni tekstura të lehta, të tilla si kremrat BB dhe CC, të cilët ofrojnë një mori përfitimesh, dhe më pas të përfundoni me një prekje të pudrës mattuese bronzuese për një çehre të nxirë me shkëlqim zero. Gjatë motit të nxehtë, primeri është gjithashtu thelbësor, pasi ndihmon në fshehjen e të gjitha llojeve të papërsosmërive ndërsa ndihmon në vendosjen e fondatinës dhe fshehësit për një mbajtje më të mirë. Për sa i përket buzëve, një shkëlqim i thjeshtë ose një balsam hidratues janë gjërat thelbësore gjatë ditës, ndërsa një buzëkuq mat me jetëgjatësi është i mrekullueshëm për mbrëmjen.

2. Skincare

Ndërsa kujdesi për lëkurën e fytyrës është thelbësor gjatë gjithë vitit, ai nuk duhet neglizhuar patjetër gjatë valëve të të nxehtit. Është hapi më i rëndësishëm i një rutine bukurie, pasi lëkura e pastruar dhe e ushqyer në mënyrë perfekte do të përgatitet më mirë për të marrë dozën e saj ditore të grimit dhe veçanërisht për ta mbajtur atë grim në vend për disa orë pavarësisht nga nxehtësia. Çdo rutinë bukurie duhet të fillojë me një pastrim të duhur, duke përdorur një produkt të përshtatshëm për llojin e lëkurës tuaj, e ndjekur nga një serum ose një krem i lehtë për të barazuar lëkurën dhe për të kufizuar poret e zmadhuara.

Kur është nxehtë, mund t’i vendosni produktet tuaja të kujdesit të lëkurës në frigorifer për të rritur përfitimet e tyre dhe për të shijuar një ndjesi ftohjeje.

3. Investoni në produkte portative

Ndërsa këto dy hapa do t’ju kursejnë shumë telashe në mot të nxehtë, ato mund të mos ju garantojnë një përfundim të përsosur gjatë gjithë ditës. Për t’i mbajtur gjërat nën kontroll, është më mirë të keni në dorë disa gjëra thelbësore për kontakte ndërmjet takimeve ose takimeve. Esencialet e çantave përfshijnë mjegullat, fiksuesit dhe pambuket mat që do t’ju lejojnë të ruani një çehre rrezatuese dhe pa shkëlqim gjatë gjithë ditës.

Nëse nuk keni asnjë nga këto produkte, mos hezitoni të fërkoni një pecetë në zonat më të shndritshme të fytyrës (ballë, hundë, mollëza, mjekër) për të thithur vajin e tepërt, më pas aplikoni një pudër mat.