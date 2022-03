Shpërthen nga inati për gëzimin tuaj, kjo është shenja më xheloze e Horoskopit

Në vështirësitë tona, mbështetja dhe dhembshuria e njerëzve tanë na vijnë si një përkëdhelje mbi plagët, në ndryshim nga gëzimi, në të cilin buzëqeshjet më sipërfaqësore shpesh fshehin xhelozinë. Ky është një emocion i vështirë për t’u kontrolluar, i cili ka vetëm efekte negative në transmetuesin, marrësin dhe marrëdhënien mes tyre.

Ndodh edhe në familjet më të mira.

Akrepi është një shenjë që na ka treguar vazhdimisht se mund të sakrifikojë gjithçka përpara altarit të konkurrencës dhe për rrjedhojë epërsinë e vullnetit të tyre.

Sigurisht, nëse ai dëgjon për suksesin tuaj, ai mund të jetë i lumtur, por ai menjëherë do të vazhdojë të mendojë shumë për krahasimin me veten dhe arritjet e tij. Kjo është shumë e padrejtë për të dyja palët.

Të kesh një humor inferior në raport me ty, nuk mund të dëgjosh gëzimin tënd dhe të lihet në ndjenjën e motivimit, për të marrë motivimin e nevojshëm për hapin tjetër.

Si do ta perceptoni këtë situatë? Akrepi do të pushtohet menjëherë nga nervozizmi dhe do të duket sikur ka pirë ujin e pathënë.

Heshtja absolute që do të gjëmojë të vërtetën! Si gjithmonë përjashtimet janë pjesë e jetës…