Shpata 3 mijë vjeçare zbulohet në Gjermani (FOTO)

Një shpatë prej bronzi më shumë se 3000 vjet e vjetër, e cila është ruajtur aq mirë sa “pothuajse ende shkëlqen”, është zbuluar në Gjermaninë jugore, thanë zyrtarët.

Zyra shtetërore bavareze për ruajtjen e monumenteve historike (BLfD) tha se shpata, e cila besohet se daton në fund të shekullit të 14-të para Krishtit – mesi i epokës së bronzit – u gjet gjatë gërmimeve javën e kaluar në Nördlingen, midis Nurembergut dhe Shtutgartit.

Shpata ka një dorezë tetëkëndëshe dhe vjen nga një varr në të cilin tre persona – një burrë, një grua dhe një djalë – u varrosën me shpejtësi me objekte bronzi, tha BLfD këtë javë. Nuk ishte ende e qartë nëse të tre kishin lidhje me njëri-tjetrin dhe nëse po, si.

Prof Mathias Pfeil, kreu i BLfD, tha: “Shpata dhe varrimi duhet ende të ekzaminohen në mënyrë që arkeologët tanë të mund ta kategorizojnë këtë gjetje më saktë. Por tashmë mund të themi se gjendja e ruajtjes është e jashtëzakonshme. Një gjetje si kjo është shumë e rrallë.”

Është e pazakontë të gjesh shpata nga ato periudha, por ato kanë dalë nga tumat e varreve që u hapën në shekullin e 19-të ose si gjetje individuale, tha BLfD.