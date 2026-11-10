Shkollat në Angli do t’ua ndalojnë nxënësve përdorimin e telefonave gjatë gjithë ditës

Nxënësit në shkollat e Anglisë nuk do të mund të përdorin telefonat e tyre në asnjë moment të ditës mësimore, sipas udhëzimeve më të rrepta të qeverisë, shkruan Klankosova.tv.
Udhëzimet statutore hynë në fuqi në qershor dhe i bëjnë shkollat ligjërisht përgjegjëse për të qëndruar pa telefona gjatë gjithë ditës. Ministrat thonë se ndryshimet që do të zbatohen nga shtatori 2027 do të shkojnë përtej rregullit “mos shiko, mos dëgjo”, që përdoret në disa shkolla dhe u lejon nxënësve t’i mbajnë telefonat në çanta, për sa kohë ato nuk shihen apo dëgjohen.
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Sindikatat e drejtorëve paralajmërojnë se zbatimi i rregullave më të rrepta do të jetë i vështirë nëse qeveria nuk siguron fonde shtesë.
Sekretarja e Arsimit, Lucy Powell, tha se mesazhi i qeverisë për prindërit dhe nxënësit është i qartë: shkolla është vend për mësim dhe miqësi, jo për të kaluar kohën duke shfletuar telefonin. Sipas qeverisë, mundësia për t’i përdorur pajisjet rrezikon t’i largojë fëmijët si nga mësimi, ashtu edhe nga njëri-tjetri.
BBC raporton se secila shkollë do të vendosë vetë si t’i zbatojë udhëzimet. Disa kanë investuar në çanta që mbyllen ose në dollapë të sigurt; të tjera i mbledhin telefonat në nisje të ditës, ndërsa disa ua kanë bllokuar nxënësve hyrjen në çdo faqe interneti.
Powell i tha BBC-së se masa të tilla mund të sjellin një ndryshim kulturor në të gjithë shkollën dhe se qeveria dëshiron ta shohë këtë kudo.
Karl Harrison, drejtor i Akademisë për Djem “Burnage” në Mançester, tha për BBC-në se shkolla e tij ka shpenzuar 20,000 funte për një sistem detektorësh metali dhe çanta telefoni, me qëllim që nxënësit të mos kenë qasje në pajisjet e tyre.
Sipas Harrison, megjithëse disa nxënës menduan se po u hiqej liria, kufizimi i telefonave ka shtuar shoqërimin mes tyre. Ai tha se tani ata flasin me njëri-tjetrin në vend që të shfletojnë një pajisje. Harrison shtoi se kjo qasje ka përmirësuar edhe suksesin e nxënësve.