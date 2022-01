Shikoni shumë TV? Shihni se çfarë problemi serioz shëndetësor i kanosni vetes

Është mirë të mos shikoni TV për shumë orë rresht, por të bëni pushime herë pas here për të shmangur një trombozë potencialisht të rrezikshme, madje edhe fatale. Një studim i ri shkencor britanik ka zbuluar se shikimi i televizorit për më shumë se katër orë rresht lidhet me një rrezik 35% më të lartë të mpiksjes së gjakut, krahasuar me shikimin më pak se dy orë e gjysmë.

Studiuesit, të udhëhequr nga Dr. Sector Kunoutsor i Universitetit të Bristolit, i cili publikoi studimin në Gazetën Evropiane të Kardiologjisë Parandaluese, analizuan të dhënat (meta-analizë) të tre studimeve që përfshinin 13 mbi 40 vjeç, pa histori tromboze. Pjesëmarrësit u ndoqën për pesë deri në 20 vjet, gjatë të cilave 964 u diagnostikuan me tromboembolizëm venoz.

Formimi i një mpiksje gjaku në një venë, kryesisht në këmbë, quhet trombozë e venave të thella. Kur mpiksja përmes qarkullimit të gjakut arrin në mushkëri dhe vendoset në arterien pulmonare, atëherë shkaktohet një emboli pulmonare. Tromboza e venave të thella dhe emboli pulmonare së bashku përbëjnë sëmundjen tromboembolike venoze ose tromboembolizmin venoz, një sëmundje potencialisht fatale që është një shkak i zakonshëm i vdekjes kardiovaskulare në mbarë botën. Për shkak se nuk ka simptoma tipike, është e vështirë të diagnostikohet dhe kështu është nënvlerësuar, madje edhe nga komuniteti mjekësor.

Studimi britanik arriti në përfundimin se ata që shohim shumë TV, kanë mesatarisht 1.35 herë më shumë gjasa të zhvillojnë një tromboembolizëm, sesa ata që shohin rrallë ose kurrë.

Studiuesit arritën në përfundimin se “ne duhet të kufizojmë sasinë e kohës që kalojmë para televizorit. Periudhat e zgjatura të ndjekjes duhet të ndërpriten në intervale të lëvizshmërisë në mënyrë që qarkullimi i gjakut të vazhdojë. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ata që bëjnë një jetë të ulur në përgjithësi në jetën e tyre të përditshme, për shembull ata që punojnë me orë të tëra në kompjuter. Ata duhet të ngrihen herë pas here dhe të lëvizin”.