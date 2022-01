Shëroni tiroiden në shtëpi, ju duhen vetëm këto 3 përbërës

Gjendra tiroide është gjendra më e madhe në qafë dhe ka formën e një fluture, me dy krahët e saj të vendosur në të majtë dhe të djathtë të trakesë.

Hormoni i prodhuar nga gjendra tiroide ka një efekt në të gjitha indet e trupit të cilat rrisin aktivitetin qelizor në trup. Kjo do të thotë se funksioni kryesor i gjendrës tiroide është të rregullojë metabolizmin e njeriut, shkruan abcnews.al. Më poshtë do të analizojmë çrregullimet e tiroides dhe më pas do t’ju tregojmë mënyrën më të mirë për t’i trajtuar ato!

Së pari ju duhet të dini se ekzistojnë dy lloje të çrregullimeve të tiroides:

Hipertiroidizmi: Ekspertët thonë se ky çrregullim ndodh kur gjendra tiroide mbipunon dhe për pasojë prodhon shumë hormone.

Simptomat:

Paaftësia për t’u përqëndruar

Dëmtimi i kujtesës

Ndryshime në zakonet e të ngrënit

Takikardia

Probleme menstruale

Lodhje Djersitje

Vështirësi në gjumë

Ankth të menduarit

Depresioni, ankth, nervozizëm

Humbje peshe

Hipotiroidizmi: Nuk shkakton mjaftueshëm hormone.

Simptomat:

Thonjtë e brishtë

Kapsllëk

Shtim në peshë

Ngërçe

Ulje e fluksit menstrual

Ënjtje në pjesën e përparme të qafës

Lodhje

Dëmtim i kujtesës

Lëkurë dhe flokë të thatë

Depresioni

Mos u shqetësoni, në këtë artikull do të shihni se si të bëni ilaçin në shtëpi i cili do t’ju ndihmojë të shëroni tiroiden tuaj dhe në fakt përbëhet nga 3 përbërës të thjeshtë:

Arra, mjaltë dhe një kavanoz i vogël për reçel! Po, vetëm këto dhe mos dyshoni në rezultatet, do t’ju mahnitin! Gjithçka që duhet të bëni është të ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Do t’ju duhet:

40 arra jeshile (të papjekura), 1 kg mjaltë organik, 1 kavanoz për reçel

Zbatimi:

Fillimisht pastroni arrat, thajini dhe më pas shponi me gjilpërë ose thikë të mprehtë. Më pas vendosini në kavanoz dhe mbulojini me mjaltë. Kavanozi duhet të vendoset diku ku mund të ketë dritë. Pas 40 ditësh mbylleni dhe ruani në një shishe qelqi.

Si ta përdorni:

Siç u përmend më lart, është shumë e thjeshtë! Ekspertët thonë se duhet të hani vetëm dy lugë gjelle në mëngjes dhe në mbrëmje në baza ditore. Mos humbisni kohë, provoni këtë ilaç të mrekullueshëm në shtëpi dhe gjeni shëndetin tuaj!