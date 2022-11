Shëroni tensionin e lartë të gjakut me një gotë ujë: Teknika e Japonisë së lashtë është e artë

Në Japoni është shprehi të pihet një gotë ujë menjëherë pas zgjimit. Dhe shumë teste mjekësore gjithashtu kanë konstatuar përparësitë e kësaj teknike.

Shërimi me ujë jep rezultate për sëmundjet “e vjetra” dhe serioze si edhe për sëmundjet “e reja” moderne është njohur si shërim efikas qind për qind i këtyre sëmundjeve: dhembjes së kokës, dhembjeve të trupit, sistemit të zemrës, artritit, rrahjeve të shpejta të zemrës, epilepsisë, yndyrës në gjak, bronkitit, astmës, tuberkulozit, meningjitit, sëmundjes së veshkave dhe organeve të urinimit, të vjellave, gastritit, diarresë, hemorroideve, diabetit, kapsllëkut, të gjitha sëmundjeve të syve, sëmundjeve të mitrës, kancerit dhe çrregullimeve menstruale, sëmundjeve të veshit, fytit dhe hundës.

Metoda e shërimit:

1. Sapo të zgjoheni në mëngjes, para se t’i lani dhëmbët, pini 4 x 16- ml (640 ml) gota ujë të vakët.

2. Lani dhëmbët dhe gavrën e gojës dhe mos hani as pini asgjë gjatë 45 minutave vijues.

3. Pas 45 minutave mund të hani dhe të pini normalisht.

4. Pas 15 minutave (nëse kafjalli/dreka/darka juaj ka zgjatur) mos hani as pini asgjë gjatë 2 orëve vijuese.

5. Ata të cilët janë të moshuar apo të sëmurë dhe nuk mund t’i pinë 4 gota ujë menjëherë në fillim (derisa të mësohen) mund të fillojnë të pinë përnjëherë nëse munden, ndërsa atëherë çdo ditë të shtojnë sasinë e ujit derisa të arrijnë t’i pinë 4 gota ujë.

6. Kjo metodë do të shërojë sëmundjet, ndërkaq edhe të shëndetshmit do të kënaqen edhe më shumë me shëndetin më të madh.

Sa ditë janë të nevojshme që të shërohen këto sëmundje:

1. Tensioni i lartë i gjakut – 30 ditë

2. Gastriti – 10 ditë

3. Diabeti – 30 ditë 4

4. Kapsllëku – 10 ditë

5. Kancer – 180 ditë

6. Tuberkulozi – 90 ditë

7. Ata të cilët kanë artrit, këtë metodë të shërimit mund ta bëjnë vetëm 3 ditë në javën e parë, ndërsa nga java e dytë e tutje në bazë ditore.

Ky shërim nuk ka efekte anësore, pos që do të shkoni më shpesh në WC të urinoni.

Do të jetë mirë nëse këtë ta bëjmë praktikë ditore gjatë gjithë jetës, jo vetëm derisa të shërojmë sëmundjen.

Pini ujë dhe do të jeni aktivë. Ka kuptim. Kinezët dhe japonezët pinë çaj të nxehtë gjatë ushqimit, jo ujë të ftohtë. Mbase është mirë t’i përvetësojmë shprehitë e tyre të pirjes (në gllënjka të vogla) gjatë ushqimit.