Shenjës që i lulëzojnë financat dhe shlyen borxhet, horoskopi i muajit MAJ: Kush duhet të frikësohet për jetën private

Edhe pse po e nisim muajin Maj në mes të sezonit të eklipsit dhe Merkurit në retrogradë, horoskopi i majit i çdo shenje të zodiakut për vitin 2023 është i mbushur me një bollëk rritjesh shpirtërore dhe fillime të reja emocionuese

Më 14 maj, Merkurit retrograde i vjen fundi, duke lejuar që mendimet, bisedat dhe grindjet tona të ecin shumë më mirë. Gëzohu! Më pas, më 16 maj, Jupiteri i bollshëm hyn në Demin e pasur për herë të parë në më shumë se një dekadë. Ky tranzit vezullues gjatë gjithë vitit sjell bekime materiale, një kapacitet të shtuar për kënaqësi, një dëshirë më të fortë për luks dhe një ndjenjë të përtërirë besimi në vlerat tona.

Dashi

Fitimet e reja financiare janë të pashmangshme për ju këtë muaj, por përpara se përfitimet të fillojnë të derdhen, eklipsi hënor në Akrep më 5 maj po ju ndihmon të krijoni një dhomë shumë të nevojshme. Ky eklips mund të përkojë me shlyerjen e një borxhi që ju mundon.

Sapo Jupiteri të zhvendoset, më 16 maj, rritja e menjëhershme do të fillojë të shpaloset këtu gjatë 12 muajve të ardhshëm. Kini kujdes për atë që filloni në lidhje me asetet tuaja tani, sepse ajo do të jetë e qëndrueshme dhe afatgjatë. Më 19 maj, hëna e re në Demi do të sjellë energji freskuese rreth sendeve tuaja personale, vlerave dhe meritave. Ju keni përparësi një ndjenjë të fortë sigurie këtu dhe kjo hënë e re është një mundësi për të filluar diçka konkrete. Ajo që fillon tani nuk do të zhvendoset lehtë, prandaj sigurohuni që të zgjidhni me mençuri.

Dielli kalon në shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, aftësive dhe akademikëve më 21 maj. Përfshirja në shaka dhe biseda do të jetë një prioritet kryesor për ju tani dhe do të jeni të garantuar të mësoni shumë, veçanërisht nga njerëzit dhe vendet përreth ju. Ju mund ta gjeni veten duke lexuar libra të rinj, ose duke u bërë një dëgjues i shpeshtë i podcast-it, çdo gjë që ju kthen rrotat.

Demi

Prisni disa zhvillime të mëdha në marrëdhëniet tuaja personale këtë muaj, pasi eklipsi hënor në Akrep ndriçon shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit më 5 maj. Si eklipsi i fundit në sektorin e romancës së grafikut tuaj, do të viheni në dijeni për çdo frikë -Mendësi të bazuara në lidhje me dashurinë dhe intimitetin me të cilat jeni përballur gjatë një viti e gjysmë të kaluar. Ky eklips po shërben si një shtytje e fundit larg kujtdo që nuk ju bën të ndiheni të sigurt dhe të sigurt, dhe si rezultat, mund të çojë në disa përfundime monumentale.

Më 15 maj, Mërkuri do të vendoset drejtpërdrejt në shenjën tuaj, duke sjellë në fokus ide dhe këndvështrime të kuptueshme. Me përfundimin e retrogradit, do të keni disa metoda të reja nën brezin tuaj. Dhe, ndërsa Jupiteri hyn në shtëpinë tuaj të parë ditën tjetër, ju do të përjetoni një rritje të ngadaltë, graduale kur bëhet fjalë për identitetin dhe vetë-shprehjen tuaj.

Prisni të ktheni një gjethe të re më 19 maj, pasi hëna e re e Demit ndodh në shtëpinë tuaj të parë. Ky hënë shënon fillimin e një kapitulli të ri personal për ju, Demi, i përqendruar rreth kënaqësisë dhe kënaqësisë suaj përfundimtare. Ruajtja e një ndjenje të fortë soliditeti në identitetin tuaj është thelbësore, sepse çdo gjë jashtë qenies suaj do të jetë gjithmonë disi e paparashikueshme. Tani është koha për t’u përqëndruar vetëm në atë që mund të kontrolloni – dhe kështu vazhdoni të shfaqeni për veten tuaj.

Dielli kalon te Binjakët më 21 maj, duke e zhvendosur vëmendjen tuaj tek paratë dhe burimet tuaja. Ky sezon është i përqendruar rreth kuriozitetit, duke e bërë atë një kohë ideale për të marrë në konsideratë se si financat tuaja po rrisin nivelin tuaj të stimulimit mendor. Ju mund ta gjeni veten duke investuar fondet tuaja në disa libra, kurse ose hobi të rinj – gjëra që ju pengojnë të ndiheni të mbërthyer ose të ndenjur mendërisht.

Binjakët

Zakonet dhe rutinat tuaja do të theksohen më 5 maj, pasi eklipsi hënor në Akrep nxjerr në pah shtëpinë tuaj të gjashtë. Ndryshe nga besimi popullor, ju jeni një krijesë e zakonit, Binjakët, veçanërisht kur bëhet fjalë për ritualet tuaja të përditshme. Sidoqoftë, ky eklips kërkon që të hiqni dorë nga çdo model kompulsivë që mund të funksionojë kundër jush, dhe në vend të kësaj, t’i ndërroni ato me praktika që ju ngushëllojnë dhe ju kënaqin. Kjo mund të duket si një ndryshim në dietë, stërvitje ose nivele të produktivitetit – çdo gjë që ndihet e rrënjosur në mungesën ose mentalitetin e bazuar në frikë.

Mërkuri, sundimtari juaj i grafikut, më në fund do të vendoset drejtpërdrejt në Dem më 15 maj, duke sjellë në fund soditjet dhe rivlerësimet që keni përjetuar që nga 21 prilli. Nëse keni qenë më pak të gatshëm për të ndarë perspektivat dhe opinionet tuaja me botën, prisni që të ndiheni pak më të prirur për ta bërë këtë tani. Megjithatë, nuk do të filloni të ndiheni përsëri si vetvetja deri më 11 qershor, kur Mërkuri të zhvendoset në shenjën tuaj.

Jupiteri do të zhvendoset në shtëpinë tuaj të 12-të më 16 maj, duke sjellë rritje dhe zhvillime graduale në psikikën dhe mendjen tuaj nënndërgjegjeshëm. Kjo është një kohë ideale për të zbatuar disa praktika të reja, afatgjata që i japin përparësi kënaqësisë së thellë, edhe nëse ato janë private.

Zakonet dhe praktikat tuaja mendore në prapaskenë do të përjetojnë një fillim të ri më 19 maj, ndërsa dielli dhe hëna bashkohen në shtëpinë tuaj të 12-të. Tani është momenti juaj për të mbjellë fara të reja që rrethojnë mënyrën se si kujdeseni për veten nga brenda: mendjen, trupin dhe shpirtin. Të ndihesh e rimbushur është thelbësore, Binjakët, veçanërisht pasi kaloni kaq shumë kohë duke përpunuar dhe ndarë informacionin me botën përreth jush.

Dielli kalon në shenjën tuaj më 21 maj, duke ju kthyer në qendër. Ky sezon ka të bëjë me idetë dhe interesat tuaja, Binjakë. Do të ndiheni më shumë si vetvetja sesa që nga fillimi i vitit, prandaj sigurohuni që të thithni energjinë stimuluese mendore që është e pranishme tani.

Gaforrja

Më 5 maj, eklipsi hënor në Akrep do të sjellë tema të rëndësishme rreth mënyrës se si e lejoni veten të përjetoni kënaqësinë në dritë, veçanërisht mënyrat se si i rezistoni ose keni ushtruar shumë kontroll këtu. Është në rregull të lësh flokët, Gaforre. Dobësia është forca juaj më e madhe dhe përforcohet vetëm kur merrni pjesë në gjëra që ju sjellin gëzim. Lironi çdo frikë rreth kënaqësisë dhe lejoni vetes të argëtoheni.

Ndërsa muaji vazhdon, Mërkuri do të vendoset drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të 11-të të miqve dhe grupeve shoqërore më 15 maj, duke sjellë një mbyllje graduale të çdo vështirësie me komunikimin mes bashkëmoshatarëve tuaj. Ky retrograd ju ka dhënë një mundësi për të bërë rregullime në komunitetin tuaj, veçanërisht rreth planeve dhe ideve afatgjata. Tani do të jeni në gjendje t’i zbatoni disa nga këto koncepte pa aq shumë rezistencë, por ato do të jenë akoma të ngadalta për t’u zhvilluar, për shkak të natyrës së ngadaltë dhe të qëllimshme të Demit.

Jupiteri kalon në shenjën e stabilitetit që të nesërmen, duke sjellë një nivel të qëndrueshëm rritjeje dhe qëndrueshmërie për grupet tuaja shoqërore. Ju mund ta gjeni veten duke zhvilluar marrëdhënie të reja nga tani deri në maj 2024, të cilat garantohen t’i rezistojnë kohës.

Më 19 maj, dielli dhe hëna do të bashkohen në shenjën e përqendruar te kënaqësia e Demit, duke sjellë fillime të reja të qëndrueshme në miqësitë dhe aleancat tuaja. Kjo mund të shënojë fillimin e një bashkëpunimi të ri, ose një kohë për t’u lidhur me një sindikatë ose kolektiv të ri. Lidhjet e nisura tani do të përqendrohen rreth harmonisë, paqes dhe kënaqësisë, prandaj sigurohuni që ta vendosni veten atje në këtë ditë.

Dielli kalon te Binjakët më 21 maj, duke ju sjellë në një sezon reflektimi dhe tërheqjeje. Ky është një moment për meditim të thellë, Gaforre, por nuk do të jetë një kohë përtacie. Mendja juaj do të jetë aktive me ide dhe plane të mundshme, por mund të mos jeni gati t’i zbatoni plotësisht derisa të vijë sezoni juaj. Pra, për momentin, lejojeni veten të tërhiqeni në flluskën tuaj stimuluese mendore. Ju mund të mësoni shumë nga izolimi.

Luani

Do t’ju nxitet të bëni disa çlirime në jetën tuaj shtëpiake dhe familjare më 5 maj, ndërsa ndodh eklipsi hënor në Akrep. Nëse i keni rezistuar ndryshimeve në habitatin tuaj, ky eklips do të ndriçojë frikën dhe të metat që keni rreth heqjes dorë nga ajo që nuk ju shërben më. Kjo mund të duket si nevoja për t’u zhvendosur, biseda me të afërmit ose një ndryshim me shokët e dhomës ose partnerët që jetojnë në shtëpi. Pavarësisht nga rasti, ky eklips po nxjerr në dritë atë që është varrosur. Mund të mos jetë e bukur, por për të ecur përpara, duhet të ndodhë pranimi.

Më 15 maj, Mërkuri do të vendoset drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës, duke sjellë qartësi në planet dhe idetë tuaja në profesion. Që nga 21 prilli, ju është kërkuar të rishikoni objektivat tuaja këtu dhe tani do të keni dritën jeshile për të ecur përpara me çdo bisedë ose koncept që keni në punën tuaj. Pas stacionit të drejtpërdrejtë të Mërkurit, Jupiteri më pas do të zhvendoset në Demi, duke shënuar fillimin e një periudhe të ngadaltë dhe të qëndrueshme zhvillimi në profesionin tuaj. Për 12 muajt e ardhshëm, do të ndërtoni ngadalë diçka që i reziston kohës kur bëhet fjalë për reputacionin dhe personalitetin tuaj publik.

Dielli dhe hëna do të bashkohen te Demi më 19 maj, duke sjellë kapituj të rinj në botën tuaj profesionale. Ju jeni gjithmonë në kërkim të mënyrave për të ruajtur rehatinë dhe sigurinë këtu, dhe kjo hënë e re është një mundësi për të mbjellë fara që do të vazhdojnë të japin fryte për një periudhë të gjatë kohore.

Më 21 maj, dielli do të kalojë në shenjën llafazane, mendërisht aktive të Binjakëve, duke sjellë një rritje të bisedave dhe kuriozitetit në miqësitë dhe aleancat tuaja. Po hyni në një sezon shumë social, Luan, dhe çdo lidhje e re e krijuar tani premton të stimulojë ide dhe perspektiva të reja.

Virgjeresha

Me fillimin e muajit, ju do të pastroni mendësitë dhe opinionet e vjetra që nuk ju shërbejnë më më 5 maj, ndërsa shpaloset eklipsi hënor i Akrepit. Si shenjë e mendimit të zodiakut, ju prireni të mbani ide dhe perspektiva të qëndrueshme, por ky eklips është një mundësi për të hequr dorë nga çdo ide që është e rrënjosur në frikë ose pasiguri. Ndryshimi i mendjes nuk ju bën të pabesueshëm, Virgjëreshë. Kur dini më mirë, bëni më mirë.

Më 15 maj, Mërkuri, sundimtari juaj i tabelës, më në fund do të vendoset direkt në shtëpinë tuaj të nëntë të mençurisë, udhëtimit dhe njohurive më të larta. Që nga 21 prilli, ju keni rimenduar filozofitë me të cilat prireni të jetoni, por në këtë ditë, më në fund do të keni qartësinë që keni kërkuar. Ndërsa perspektivat tuaja të reja janë tani në vend, zbatimi i një ndryshimi mendor do të jetë ende gradual, për shkak të natyrës së ngadaltë të Demit. Megjithatë, ndërsa Jupiteri kalon në këtë shenjë ditën tjetër, ju do të ekspozoheni ndaj rritjes dhe zhvillimeve të reja këtu që janë këtu për të qëndruar.

Dielli dhe hëna do të bashkohen më pas në Demi më 19 maj, duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri në kërkimin tuaj për ndriçim. Kjo është një ditë ideale për të planifikuar një pushim ose arratisje, ose për t’u regjistruar për një klasë ose hobi që është jashtë rutinës suaj normale. Ndërsa rehatia duhet të jetë ende një prioritet, tani është koha për të zgjeruar horizontet tuaja, Virgjëreshë, edhe nëse ende zgjidhni ta luani atë disi të sigurt.

Më 21 maj, dielli kalon te Binjakët, duke sjellë njohje dhe njohje për karrierën dhe botën tuaj profesionale. Ky është një moment për të shfaqur aftësitë tuaja, Virgjëresha, veçanërisht aftësinë tuaj natyrore për të edukuar dhe komunikuar me të tjerët. Mendimet dhe idetë tuaja janë ato që ju dallojnë nga të tjerët dhe këtë sezon po ju kërkon t’i ekspozoni ato. Më besoni, bota do të dëshirojë të dëgjojë atë që keni për të thënë.

Peshorja

Më 5 maj, eklipsi hënor në Akrep do të nxjerrë në dritë çdo frikë që keni pasur ndaj parave dhe burimeve, duke kërkuar që të adresoni se si ju kanë mbajtur robër. Çfarë ke pasur frikë të heqësh dorë, Peshorja? A është një mentalitet rreth financave tuaja, apo një artikull fizik që po zë shumë hapësirë? Sido që të jetë, eklipsi i Akrepit është një tregues që mund të jeni gati për ta lëshuar atë. Vendimi mund të mos jetë i lehtë, por do të krijojë hapësirë për gjëra më të mëdha dhe më të mira.

Ndërsa muaji vazhdon, Mërkuri do të stacionohet drejtpërdrejt më 15 maj, duke sjellë një mbyllje graduale të rishikimeve që keni bërë në burimet, kufijtë dhe asetet tuaja të përbashkëta. Që nga 21 prilli, ju keni rinegociuar kontratat ku jeni pjesë për të siguruar jetëgjatësi dhe stabilitet. Ndërsa retrogradi po përfundon, ju keni zbutur disa nga ngërçet këtu dhe mund të vini re tani që ndiheni shumë më të pajisur financiarisht për atë që po vjen. Aq shumë, saqë ndërsa Jupiteri kalon në Demi më 16 maj, do të filloni të vini re zhvillime graduale në fushën e përfitimit financiar dhe ndihmës.

Dielli dhe hëna bashkohen në Demi më 19 maj, duke sjellë një kapitull të ri rreth zotërimeve dhe sendeve tuaja me vlerë. Ky mund të jetë fillimi i një kapitulli të ri me një partner dhe mund të tregojë se po regjistroheni për një detyrim të ri me të. Ajo që po filloni tani është të dukeni solide, e qëndrueshme dhe e dobishme, Peshorja, kështu që nëse ju duket e drejtë, mos ngurroni të merrni disa përgjegjësi të reja.

Më 21 maj, dielli zhvendoset në shenjën kureshtare dhe llafazane të Binjakëve, duke sjellë ndërgjegjësim të shtuar për besimet, perspektivat dhe udhëtimet tuaja. Ky sezon është një mundësi për të dalë nga rutina juaj normale dhe për të eksploruar botën përreth jush në një mënyrë që ju stimulon mendërisht. Provoni një kuzhinë të re, regjistrohuni në Duolingo – çdo gjë që ju zgjeron pak mendjen.

Akrepi

Është një muaj i madh për ju dhe marrëdhëniet tuaja, Akrep, dhe eklipsi hënor që do të ndodhë në shenjën tuaj më 5 maj është një mënyrë e madhe për të rrokullisur topin. Ju po nxiteni të hiqni dorë nga disa nga pjesët e vetes suaj që janë të rrënjosura në vetë-ruajtjen dhe kujdesin, në mënyrë që të anoni plotësisht në intimitetin që duhet të ofrojnë lidhjet tuaja. Ju nuk mund të sillni një mentalitet të bazuar në frikë atje ku po shkoni, dhe ky eklips po ju fton të hiqni dorë nga pjesët e identitetit tuaj që nuk ju shërbejnë më. Ndërsa t’i thoni lamtumirë të vjetrit, mund të mos jetë e lehtë, do të ndjeni lehtësim të menjëhershëm sapo të kuptoni se sa shumë ju pengonte ai bagazh.

Më 15 maj, Mërkuri do të vendoset drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të shtatë të marrëdhënieve romantike, duke zëvendësuar konfuzionin ose pasigurinë që keni përjetuar me një qartësi rreth mënyrës se si dëshironi të ecni përpara. Ju jeni duke kërkuar për dinamikë afatgjatë dhe siç drejtojnë stacionet e Mërkurit, tani mund të ecni përpara me qëllime të qarta. Dhe, ndërsa Jupiteri do të zhvendoset në Dem të nesërmen, do të vini re mundësi graduale për rritje në këtë fushë që i japin përparësi jetëgjatësisë dhe qëndrueshmërisë.

Ndërsa dielli dhe hëna bashkohen më 19 maj, fillimet e reja do të fillojnë të zhvillohen në partneritetet tuaja, të fokusuara kryesisht në kënaqësinë, kënaqësinë dhe rehatinë. Ky është një mundësi për të filluar një kapitull të ri në jetën tuaj të dashurisë, Akrep, veçanërisht tani që keni lënë pas disa nga frikërat tuaja të vjetra.

Më 21 maj, dielli do të zhvendoset në shtëpinë tuaj të tetë të burimeve, kufijve dhe aseteve të përbashkëta, duke hedhur dritë mbi mënyrën se si po menaxhoni përgjegjësitë. Kjo është një kohë për të marrë parasysh se sa larg po shkoni për njerëzit e tjerë dhe nëse jeni të kënaqur me sa shumë nga vetja po jepni. Ju gjithashtu mund ta gjeni veten duke u përfshirë në biseda të thella me të tjerët dhe ata madje mund të jenë të prirur të ndajnë sekretet e tyre me ju. Ndërsa është një kohë e shkëlqyer për t’i dhënë një dorë ndihmëse atyre në nevojë, do të jetë e rëndësishme të ruani kufij të shëndetshëm.

Shigjetari

Për ju, muaji fillon me një notë soditëse, pasi eklipsi hënor në Akrep ndodh më 5 maj. Ky eklips po hedh dritë mbi mënyrat se si mund të vetësabotoheni, dhe megjithëse këto zbulime mund të mos jenë të bukura, ato janë tepër të bukura. e nevojshme. Nëse keni qenë duke luftuar për të çliruar një mentalitet ose praktikë që ka funksionuar kundër jush, ky eklips do të lejojë një lëshim të madh. Gjithashtu do t’ju lejojë të kuptoni se sa zakone keni pasur për shkak të frikës, dhe jo nga një vend sigurie.

Më 15 maj, Mërkuri do të vendoset drejtpërdrejt në Demi, duke sjellë qartësi rreth niveleve tuaja të produktivitetit. Nëse jeni përpjekur të rivlerësoni mënyrën se si e kaloni kohën tuaj, përfundimi retrograd i Mërkurit do ta bëjë më të lehtë për ju të jeni efikas kur bëhet fjalë për detyrat tuaja të përditshme. Ndërkohë që prireni të jeni mjaft të lirë, ju gëzoni rehatinë dhe stabilitetin që ofron një rutinë konsistente, dhe ndërsa Jupiteri kalon në shtëpinë tuaj të gjashtë më 16 maj, ngadalë do të filloni të zhvilloni regjime që ju ndihmojnë afatgjatë. kënaqësinë.

Dielli dhe hëna bashkohen në shenjën e përqendruar te siguria e Demit më 19 maj, duke lejuar që fillimet e reja të shpalosen në mënyrat se si e ruani mirëqenien tuaj. Kjo hënë e re është një kohë fatlume për një kujdes për veten, edhe nëse është aq e thjeshtë sa larja e flokëve dhe vendosja e një maske për fytyrën. Gjeni kënaqësi në gjërat e vogla, Shigjetar, dhe kjo është një kohë për t’u përkulur plotësisht në anën e bukur të zakonshme të jetës.

Më 21 maj, dielli do të zhvendoset në shenjën e Binjakëve, duke zhvendosur vëmendjen tuaj në mënyrën se si merrni stimulim mendor nga marrëdhëniet tuaja romantike. Ky sezon është momenti juaj për t’i dhënë përparësi mësimit të gjërave të reja nga njerëzit përreth jush, duke mbajtur një mendje të hapur. Tani është koha për të bërë pyetje, Shigjetar, sepse interesat e dashurisë rreth jush janë të etur për t’ju dhënë shumë përgjigje.

Bricjapi

Do të thirreni për të çliruar miqësitë dhe lidhjet e vjetruara më 5 maj, pasi eklipsi hënor i Akrepit ndriçon shtëpinë tuaj të 11-të. Ju synoni të mbani njerëzit në jetën tuaj, dhe ndërsa kjo çon në lidhje të gjata, mund t’ju shtyjë gjithashtu të mbani marrëdhëniet që kanë kaluar datën e skadimit. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë për të hequr dorë nga çdo frikë që lidhet me zgjerimin e rrethit tuaj shoqëror dhe për të përqafuar atë që është e mundur nëse hapeni ndaj njerëzve të rinj.

Më 15 maj, Mërkuri do të stacionojë drejtpërdrejt, duke sjellë kthjelltësi rreth ndjekjeve dhe pasioneve tuaja krijuese pas një periudhe trejavore pasigurie. Ju keni kërkuar mënyra të reja për t’i dhënë përparësi kënaqësisë suaj dhe tani që retrogradi ka përfunduar, do të keni një kuptim më të mirë se si të ecni përpara me këto aktivitete. Ndërsa Jupiteri kalon në Demi më 16 maj, rritja dhe zgjerimi do të fillojnë të shpalosen ngadalë këtu, duke ju lejuar të zhvilloni ngadalë një aktivitet të ri rekreativ që i reziston kohës.

Një hënë e re do të formohet më 19 maj, duke mirëpritur energji të re rreth kënaqësisë dhe përmbushjes. Kjo është një kohë për t’u argëtuar, Bricjap, prandaj mos ngurroni të trajtoni veten dhe të mbështeteni në çdo përpjekje të lirë që ju lejon të relaksoheni dhe të kënaqeni.

Më 21 maj, dielli do të kalojë te Binjakët, duke sjellë ndërgjegjësim të ri në rutinat dhe zakonet tuaja. Ky është një sezon për ju që t’i jepni përparësi produktivitetit, duke lënë ende hapësirë për fleksibilitet në orarin tuaj. Do të keni shumë punë në muajt e ardhshëm, por më e rëndësishmja, do të gjeni mënyra për të zbatuar atë që mësoni gjatë muajit të ardhshëm në praktikat tuaja të përditshme.

Ujori

Me fillimin e muajit, do të ftoheni të publikoni gjithçka që nuk ju shërben më në karrierën apo botën tuaj profesionale, pasi eklipsi hënor i Akrepit ndodh më 5 maj. Ka pasur një mendim, një punë ose një rol që ju jeni mbajtur në këtë fushë të jetës suaj që ju ka mbajtur të mbërthyer dhe ky eklips është mundësia juaj për ta çliruar atë. Ndërsa një ndryshim në profesion mund të jetë i frikshëm, të qëndrosh aty ku nuk je më i përmbushur është shumë më e frikshme, veçanërisht nëse po të pengon të evoluosh.

Më 15 maj, Mërkuri do të vendoset drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të katërt për çështjet e shtëpisë dhe familjes, duke sjellë pak qartësi për çdo pyetje që keni pasur kur bëhet fjalë për vendosjen e stabilitetit në këtë fushë. Siguria në habitatin tuaj natyror është shumë e rëndësishme për ju, dhe megjithëse retrogradi mund t’i ketë tronditur gjërat këtu, tani po përballeni me një moment kuptueshmërie që do t’ju ndihmojë të ecni përpara. Dhe, sapo Jupiteri të zhvendoset në këtë shenjë më 16 maj, ju do të jeni në gjendje të ndërtoni ngadalë një themel në banesën tuaj që është i fortë dhe i pathyeshëm.

Dielli dhe hëna bëhen bashkë më 19 maj për t’ju ofruar një fillim të ri në botën tuaj private, të fokusuar në sjelljen e energjisë së re në vendin ku ju e quani shtëpinë. Tani është koha për t’i dhënë përparësi lehtësisë, rehatisë dhe kënaqësisë atje ku jetoni, tani që retrogradi është zyrtarisht në pamjen e pasme.

Toni i muajit fillon të ndryshojë më 21 maj, ndërsa dielli kalon në shenjën lozonjare dhe kërkuese të Binjakëve. Ky sezon ka të bëjë me të jetuarit në moment, Ujori, kështu që mos u shqetësoni shumë nëse gjërat ju duken jetëshkurtër. Në vend të kësaj, përpiquni të përqendroheni në kënaqësinë tuaj përmes aktiviteteve që ju stimulojnë mendërisht, si shkrimi, mësimi i një instrumenti të ri ose futja në grupe Lego – çdo gjë që ju lejon të relaksoheni duke ju mbajtur gjithashtu të zënë.

Peshqit

Më 5 maj, eklipsi hënor i Akrepit do t’ju shtyjë të hiqni dorë nga sistemet e vjetra të besimit dhe mënyrat e të menduarit që mund të jenë të rrënjosura në frikë, kufizime ose ankth, për t’i lënë vend idealeve që ju ngushëllojnë dhe ju mbështesin. Si një individ shpirtëror, ju i merrni filozofitë tuaja shumë seriozisht dhe si rezultat, ju prireni të mbani perspektiva që ndoshta i keni tejkaluar. Ky eklips është një moment që ju të pranoni atë që nuk besoni më se është e vërtetë, në mënyrë që të mund të përqafoni idealet që përputhen më mirë me rrugën tuaj.

Ndërsa muaji vazhdon të shpaloset, mërkuri retrogradë do të marrë fund më 15 maj, duke sjellë kthjelltësi të papritur në mendimet dhe idetë tuaja. Që nga 21 prilli, ju jeni nxitur të rivlerësoni mënyrat tuaja aktuale të të menduarit, por duke ecur përpara, do të keni një kuptim më të mirë të asaj që dini (dhe çfarë keni ende për të mësuar). Zhvendosja e Jupiterit në Demi më 16 maj do të sjellë zhvillim të vazhdueshëm në dëshirën tuaj për të mësuar gjëra të reja, duke ju lejuar të zhvilloni gradualisht aftësi të reja dhe të mbani një kuptim më të mirë të interesave tuaja aktuale.

Dielli dhe hëna do të bashkohen te Demi më 19 maj, duke sjellë fillime të reja në lidhje me studimet, interesat dhe pikëpamjet tuaja. Kjo është një kohë fatlume për të marrë një aktivitet të ri akademik ose hobi – çdo gjë që të zgjon kureshtjen në një mënyrë të rehatshme dhe të sigurt.

Kurioziteti dhe komunikimi do të vazhdojnë të jenë një pikë qendrore për pjesën e mbetur të muajit, pasi dielli do të zhvendoset në shenjën e biseduar të Binjakëve më 21 maj. Do të ftoheni të pyesni për temat aktuale në botën tuaj private, si dhe mes anëtarëve të familjes suaj, duke ofruar një moment stimulimi në këtë fushë. Është një kohë me fat për t’u shoqëruar nga komoditeti i shtëpisë tuaj, si dhe për të bërë çdo lloj ndryshimi ose rregullimi në mënyrë që të mbeteni të stimuluar nga mjedisi juaj.

/albeu.com/