Shenjat e Horoskopit që kënaqen duke u shkaktuar dhimbje të tjerëve

Sadistët janë njerëz që kënaqen duke u shkaktuar dhimbje të tjerëve, qoftë emocionalisht apo fjalë për fjalë. Ka nivele të ndryshme sadizmi por në çdo rast nuk është një fenomen i shëndetshëm. Disa karakteristika të sadistëve janë të zakonshme dhe është mirë t’i identifikoni ato për të shmangur bartësit e tyre.

DASHI

Është e vërtetë që Dashi e do “gjuetinë”, por do ta kuptoni lehtësisht se keni të bëni me një sadist emocional kur të shihni se ky person do t’ju tregojë interes të çmendur, thjesht sepse e “pështyu” ose sepse e ndave dhe vazhdove me jeten tende. Nëse ju ka lënë, ndjen nevojën t’ju ​​rikthejë sërish dhe nuk do ta bëjë këtë për shkak të dashurisë, por sepse dëshiron t’ju ​​kontrollojë. Atij nuk i intereson nëse ju lëndon gjatë rrugës.

BINJAKËT

Binjakët janë ekspert në komunikim, por nëse Binjakët ju dërgojnë… sinjale të përziera, dijeni se ai e bën këtë thjesht për të luajtur me zemrën tuaj dhe për t’ju mbajtur në gatopard. Kështu do të jeni gjalpë në bukën e tij dhe do ta ketë shumë të lehtë t’ju manipulojë. Një ditë ai do të thotë “po” dhe do t’ju dërgojë në parajsë dhe tjetrën nuk do ta lexojë as mesazhin tuaj. Ose njëri mund të jetë Binjaku më i ëmbël që keni parë ndonjëherë dhe tjetri mund të mos ju prekë. E gjitha kjo është pjesë e sadizmit të tij. Kini kujdes të mos dorëzoheni.

AKREPI

Mirë se vini në botën e errët të Akrepit. Nëse jeni të lidhur me këtë shenjë, atëherë dijeni se keni të bëni me një nga sadistët më të mëdhenj në listën tonë përkatëse. Ajo merr titullin dhe ndoshta ndryshe nga të tjerët. Këtu po flasim për një person që dëshiron t’ju kontrollojë dhe do që t’i përkisni atij 100%. Dhe për ta arritur këtë ai përdor çdo mjet legjitim dhe të padrejtë. Ai do t’ju bëjë të varur nga ai emocionalisht dhe do të sigurohet që ai të ketë dorën e sipërme në marrëdhënien tuaj përgjithmonë. Vetëm kur të mos jeni më të dobishëm për të, ai do t’ju hedhë si një limon të shtrydhur.

UJORI

A ju shtyn shumë Ujori që takoni për t’u bërë diçka që nuk jeni? A ju thotë shpesh se sa shumë keni nevojë të ndryshoni? Se duhet të jesh ndryshe nga turma etj?

Nëse kjo ju bën të ndiheni keq për veten tuaj, duke mos u ndjerë mjaftueshëm mirë, atëherë dijeni se kjo është një nga lojërat që luan qartë me mendjen tuaj. Kjo nuk është dashuri. Ai luan me ju dhe pret të shohë se sa shumë do të përpiqeni të përmbushni pritjet e tij. Ai nuk ju do për atë që jeni, por për atë që ai dëshiron që të jeni.