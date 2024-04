Shenjat e horoskopit me fat dhe pa fat të javës, nga 07.04 deri më 13.04

ME FAT

Është e qartë se ju Dashi, Peshqit, Demi, Luani dhe Ujori në fund të dhjetëditëshit të dytë dhe fillimit të dhjetëditëshit të tretë jeni protagonistët e zhvillimeve të kësaj jave, pasi do të keni vullnetin për të “luftuar” për atë që mendoni se meritoni dhe duke mbrojtur interesat. Si Dash, me eklipsin mbi ju, do të jeni gjithëpërfshirës, ​​nuk do të tërhiqeni në asnjë rrethanë dhe nuk do të ndaleni.

Nga ana tjetër, sidomos ju të dhjetëditëshit të 3-të, do të kaloni situatat që ju shqetësojnë dhe do të filloni të relaksoheni, pasi tashmë rruga do të hapet. Ju të tjerët do t’ju duhet të përdorni të gjitha mjetet që keni në dispozicion, në mënyrë që si në aspektin romantik ashtu edhe në atë financiar të vendosni gjithçka në rrugën e duhur. Duhet të keni durim, këmbëngulje dhe një “plan të mirë”. Për më tepër, mos u mjaftoni me fjalë dhe premtime.

PA FAT

Virgjëreshat, Binjakët dhe Shigjetari i dhjetëditëshit të dytë, lidhja e Marsit me Saturnin te Peshqit do t’ju krijojë shumë probleme në marrëdhëniet tuaja, profesionale apo familjare. Jo vetëm se do të ngarkoheni me detyra që nuk ju takojnë, por do t’ju pyesin edhe arsyen e asaj që keni bërë ose nuk keni bërë. Ka mundësi që disa të dhëna të ndryshojnë, të ketë një përçarje apo edhe çështje praktike, me të cilat do të thirreni të përballeni, pa pasur luksin t’i shtyni. Dhe për sa kohë që disa patologji janë kronike, nevoja për t’i dhënë fund situatave të sikletshme bëhet më urgjente.