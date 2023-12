Shenja që duhet të ketë kujdes me buxhetin, Horoskopi i datës 6 dhjetor 2023

Dashi

Gjatë kësaj dite do jeni shumë të vendosur dhe askush nuk do ju largojë nga objektivat që keni vënë vetes. Nëse keni një lidhje sot do keni nevojë për më shumë qetësi në mënyrë që të arrini më lart në jetën profesionale. Partneri do ju mbështesë pamasë dhe do ju bëjë të ndiheni si mbi re. Nëse jeni beqarë ka mundësi të hidhni hapat e para drejt një lidhjeje në distancë. Në punë do bëni gjithçka që t’i arrini të gjitha objektivat që keni pasur dhe asgjë nuk do ju ndalë dot. Gjendja e financave nuk do jetë e shkëlqyer, por disi më e mirë se dje. Mos filloni ende të bëni shpenzime për gjëra qejfi.

Demi

Sot do jeni gati t’i hidheni sipër kujtdo që do ju pengojë apo që do mundohet t’iu prekë lirinë që keni. Jeta juaj në çift do jete e paqëndrueshme ne mëngjes, por me kalimin e orëve do ndiheni më të qetë. Do keni diskutime më të gjata me partnerin dhe do reflektoni të dyja palët për gabimet e bëra. Ju beqarët, çfarëdo që të bëni, nuk do arrini dot ta ndryshoni statusin. Në punë do keni një marrëdhënie goxha konfliktuale me kolegët dhe kjo gjë do ju shpërqendrojë nga objektivat që keni. Aq shumë nuk do i duroni dot ata saqë mund të mendoni edhe për të ndryshuar punën përfundimisht. Financat do jenë goxha më të mira.

Binjakët

Keni kohë që ëndërroni të keni një ditë saqë më të qetë dhe pa problemë, por për fat të keq kjo nuk ka për të ndodhur as sot. Mundohuni të jeni sa më të duruar me çdo gjë. Nëse keni një lidhje do keni goxha probleme. Do jeni të dy kokëfortë dhe nuk do merreni vesh për asgjë. Nëse jeni ende beqarë do keni shumë fat dhe do e gjeni personin që do ju përshtatet më së miri. Mbrëmja do jetë e veçantë dhe mjaft emocionuese. Në punë do keni rivalitet të fortë dhe kjo gjë do ju bëjë të dorëzoheni shpejt. Me financat mundohuni të tregoheni të kujdesshëm sepse gjendja në një moment mund t’iu dalë jashtë kontrollit.

Gaforrja

Frika nga rrëzimi do ju bëjë të kujdeseni për veprimet dhe fjalët gjatë kësaj dite. Nëse keni një lidhje do mateni disa herë para se ta kritikoni partnerin dhe para se t’i kërkoni diçka. Kthejeni njëherë vështrimin tek vetja dhe shihni sa keni bërë ju për atë. Mos përdorni as pretekste boshe si për t’u shfajësuar. Ju beqarët, nën ndikimin e Hënës do prisni momentin e duhur për t’u hedhur ne veprim dhe do arrini atë që doni. Puna nuk do ecë në mënyrën më të mirë të mundshme, megjithatë duke marrë masa situata mund të normalizohet shpejt. Buxhetin do e menaxhoni si duhet dhe nuk do shpenzoni me sy mbyllur.

Luani

Gjatë kësaj dite do mundoheni gjithë kohës t’ua hidhni fajin të tjerëve në rastet kur gjërat nuk do ecin mirë dhe ky do jetë një problem vërtet i madh. Për ju që keni një lidhje, ndikimi i yjeve do jetë shumë negativ. Për këtë arsye do lindin debate dhe mosmarrëveshje të pashpjegueshme në çdo moment. Ju beqarët nuk do mundin dot të përfitoni nga ftesat që do ju bëhen dhe do mbeteni sërish me të njëjtin status. Në punë yjet ju sugjerojnë të punoni më shumë në ekip për të arritur atje ku mendoni. Buxhetin do e menaxhoni me shumë përkujdes. Nuk do kryeni aspak investime të panevojshme të cilat do mund ta tronditnin situatën.

Virgjëresha

Ka mundësi të mos ju kushtoni shumë rëndësi detajeve të vogla gjatë kësaj dite dhe do e lini veten më të lirë. Nëse jeni në një lidhje, partneri do jetë shumë i dashur me ju dhe do ju përkëdhelë pafund. Të gjithë do ju kenë zili për dashurinë që do merrni gjithë kohës. Ju beqarët do pëlqeheni më shumë për entuziazmin, humorin dhe buzëqeshjen që keni. Do merrni më shumë ftesa për të dalë nga sa e kishit imagjinuar. Në punë mund të ndodhe një incident i vogël me një koleg, por pa shumë zhurmë do arrini ta zgjidhni shpejt. Në planin financiar do shpërblehen të gjitha sakrificat dhe përpjekjet që keni bërë për ta mbajtur situatën në kontroll.

Peshorja

Sot do jeni shumë më realistë dhe do i kuptoni edhe gabimet që keni bërë. Nëse jeni në një lidhje, duke filluar nga mesdita, gjërat do përmirësohen jashtëzakonisht. Do mendoni t’i bëni edhe surpriza, njëri-tjetrit e madje mund të gatuani edhe pjatat e preferuara të secilit. Ju beqarët nuk do dini të humbni në dashuri dhe sot do filloni lidhjen e ëndrrave. Në punë do ju duhet të bëni një riorganizim të projektit të nisur. Mos ua tregoni eprorëve pa qenë plotësisht të bindur. Në planin financiar do arrini t’i mbani të ardhurat nën kontroll dhe do e frenoni veten për të shpenzuar.

Akrepi

Sot nuk dini të bëni zgjedhje dhe do ndiheni shpesh të paqartë në mendime. Nëse keni një lidhje dhe doni që gjithçka të ecë mirë me atë që keni në krah, duhet të logjikoni dhe të pranoni gabimet e bëra. Nëse reflektoni më shumë do kuptoni më mirë çdo gjë. Ju beqarët do jeni shumë të ndjeshëm dhe do bini menjëherë pre e disa flirteve. Ka mundësi që sot të mos hidhni hapat e duhura. Në punë, pas disa ditëve të ndërlikuara, do vijë një fazë më e qetë. Do i përfundoni pa probleme disa detyra të dhëna. Sektori financiar do jetë më i privilegjuari dhe gjendja do jete e kënaqshme.

Shigjetari

Sot do keni uri për harmoni dhe mirëqenie e në fakt do ja arrini galë një mënyrë të veçantë të shprehuri. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj në çift do konsolidohet mjaft. Do dini si ta mbani partnerin në pëllëmbe të dorës dhe do ja plotësoni të gjitha dëshirat. Nëse jeni beqarë do përjetoni plot momente fantastike pasi do takoni personat që keni ëndërruar gjithë kohës. Në punë nuk duhet të dekurajoheni edhe sikur të merrni kritika për ato që keni bërë deri më sot. Mundohuni të jeni më të kujdesshëm tashmë. Në planin financiar nuk do arrini dot ta stabilizoni gjendjen, kështu që të paktën mundohuni të ruani vetëm ekuilibrin.

Bricjapi

Me Hënën në krah do avanconi me hapa te vogla sot, por të sigurta. Keni mësuar nga gabimet e së shkuarës dhe nuk do doni t’i përsërisni më. Ju që jeni në një lidhje do keni një marrëdhënie të adhurueshme sot. Çdo gjë do shkojë në perfeksion dhe çastet e lumtura do mbizotërojnë përherë. Ju beqarët do bëni dhe do merrni deklarata dashurie. E pamundur të shmangni një fillim lidhjeje sot. Në punë do përballeni me sfida të vështira në disa momente. Durimi dhe këmbëngulja do ju bëjnë të mos dorëzoheni për asnjë çast. Në planin financiar duhet të rregulloni disa probleme urgjente.

Ujori

Sot nuk do ju mungojë aspak besimi tek vetja dhe do ndiheni më krenarë për çdo gjë që keni arritur. Nëse keni një lidhje bashkëpunimi do përforcohet edhe më shumë. Do dilni dhe do argëtoheni më tepër me partnerin dhe mund të bëni edhe ndonjë çmenduri. Ju beqarët nuk duhet t’iu besoni të gjitha premtimeve që do ju bëhen sepse më pas mund të zhgënjeheni tej mase. Në punë çdo gjë do ju realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse ju propozohet një post i ri pranojeni pa u menduar gjatë. Financat mbajini gjithë kohës nën kontroll sepse ambienti nuk do jetë i përshtatshëm.

Peshqit

Do jeni agresivë dhe me nerva gjithë kohës sot. Në shumë momente as nuk do i mendoni gjërat që do thoni çka do krijojë probleme. Nëse keni një lidhje tensioni do mbizotërojë gjatë gjithë kohës. Nuk do pranoni asnjë moment ta ulni hundën apo ta toleroni partnerin, pasi kjo sipas jush do të thotë të pranoni se jeni ju që keni gabuar. Ju beqarët duhet patjetër të reflektoni para se të hidhni hapa sepse situata mund t’iu dalë menjëherë jashtë kontrollit. Në punë do jeni shumë kërkues ndaj vetes dhe në disa momente do bëni gjëra që mund t’iu dëmtojnë. Financat do jenë më të qëndrueshme se më parë dhe kjo do mundësojë edhe ndonjë shpenzim më tepër.