Si të pengoni formimin e akullit brenda zonës së ngrirjes në frigorifer

Me kalimin e kohës, frigoriferët e vjetër priren të zhvillojnë shtresa të trasha akulli brenda. Frigoriferët modernë shpesh vijnë me veçori automatike të shkrirjes dhe teknologjia pa ngrirje nënkupton që nuk do të krijohet asnjë copë akulli. Por çfarë të bëni nëse nuk e keni mundësinë për ta blerë një të tillë?

Një ndër truket më të mira është që muret e frigoriferit, derën e frigoriferit nga brenda dhe pjesët e tjera t’i lyejmë me vaj. Kjo do të krijojë sipërfaqe të rrëshqitshme në të cilën nuk mund të formohet akulli.

Megjithatë, meqenëse muret e frigoriferit nuk janë shkaktarët e problemit, që të mos detyroheni që të shkrijmë akullin e grumbulluar në to, duhet patjetër që gjithmonë t’i mbyllni mirë produktet që fusni në qese brenda. Përdorni qese që lejojnë të nxirrni ajrin, ose tasa me kapak hermetikë.

Të paktën kështu do të pengoni formimin e akullit brenda ushqimit që keni në akull.