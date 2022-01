Rri në “heshtje” deri sa rritet: Këto janë simptomat e para të kancerit më të rrezikshëm të trurit

Kirurgji për të hequr glioblastomën. Neurokirurgu do të kryeje ndërhyrjen kirurgjikale për të hequr glioblastoma. Qëllimi i ndërhyrjes është të hiqet sa më shumë tumor që të jetë e mundur, por për shkak se glioblastoma rritet në indin normal të trurit, heqja e plotë nuk është e mundur. Për këtë arsye, shumica e njerëzve që kryejnë ndërhyrjen, vazhdojnë me pas me trajtime shtesë për të eliminuar qelizat tumorale të mbetura.