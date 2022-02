Për vetëm 21 ditë! Ky lëng çudibërës u jep zgjidhje përfundimtare problemeve me PROSTATËN

Fuqia çudibërëse e lëngut të brokolit, ja si ta përdorni për të kuruar prostatën në vetëm 3 javë (Kjo kurë zgjat 21 ditë dhe ndahet në tri pjesë)

Prostata është një gjendër e vogël, në madhësinë e arrës, e pozicionuar përballë pjesës së fundit të zorrës së trashë dhe poshtë fshikëzës së urinës, duke rrethuar kanalin e urinës (uretra). Me kalimin e viteve kjo gjendër ka tendencë të rritet e për pasojë çon në shfaqjen e problemeve të tilla si: inflamacion të prostatës, urinim të shpeshtë sidomos gjatë natës, dhimbje në zonën e poshtme të shpinës, zmadhimi të prostatës (njohur ndryshe hipertrofia beninje e prostatës) etj.

Në raste të rralla ndodh që nuk ka nevojë për trajtim dhe është i nevojshëm vetëm monitorimi i pacientit në mënyrë periodike.

Shkaqet që çojnë në shfaqjen e kancerit të prostatës ende nuk janë të njohura, por disa faktorë të rreziku që mund të ndikojnë janë:

Historia familjare:

Historia personale me sëmundje seksualisht të transmetueshme

Prostata është një gjendër e vogël, në madhësinë e arrës, e pozicionuar përballë pjesës së fundit të zorrës së trashë dhe poshtë fshikëzës së urinës, duke rrethuar kanalin e urinës (uretra). Me kalimin e viteve kjo gjendër ka tendencë të rritet e për pasojë çon në shfaqjen e problemeve të tilla si: inflamacion të prostatës, urinim të shpeshtë sidomos gjatë natës, dhimbje në zonën e poshtme të shpinës, zmadhimi të prostatës (njohur ndryshe hipertrofia beninje e prostatës) etj.

Mosha:

Kanceri i prostatës në fazat e hershme të tij zakonisht nuk shoqërohet me simptoma. Ndërsa në fazat e mëvonshme të tij, pra me përhapjen e sëmundjes shoqërohet me simptoma të tipit:

Parandalimi është rruga më e lehtë dhe e sigurt për një jetë të gjatë e të shëndetshme. Prandaj, për të zbuluar prezencën e kancerit në prostatë, mjekët rekomandojnë fillimisht kryerjen e një testi gjaku të quajtur PSA.

RECETA: Në mbrëmje 250 – 500 gr brokoli të freskët, prijeni në copa të vogla dhe e fusni në një enë me 1 litër ujë, i cili sa ka filluar të vlojë. Lëreni të ziejë brokolin për 4-5 minuta. Lëngun e zier nga brokoli e kulloni dhe fusni në frigorifer, në shishe xhami, që të ftohet. Të nesërmen në mëngjes, 20 minuta para se ta hani mëngjesin, pini 0.5 l dhe pjesën tjetër prej 0.5 l, pijeni 20 minuta para se të hani darkën! Brokolin e zier edhe mund ta hidhni, por mirë është që ta përdorni për supë, ose ta hani me perime tjera si ushqim.

KJO KURË ZGJAT 21 DITË DHE NDAHET NË TRI PJESË:

– Pjesa e parë, për 7 ditë duhet të pini nga 1 litër lëng brokoli, i përgatitur si më lart, pastaj bëni 3 ditë pauzë!

– Pjesa e dytë, prapë për 7 ditë tjera pihet çdo ditë nga 1 litër nga ky ujë i zier me brokoli dhe prapë bëni pauzë për 3 ditë!

– Pjesa e tretë dhe e fundit, prapë pihet çdo ditë nga 1 litër nga ky ujë i zier me brokoli dhe pas 7 ditësh, kryhet kura!