Për raste emergjente, ushqimi më i shëndetshëm i konservuar që duhet ta keni në kuzhinën tuaj

Nëse pandemia na mësoi diçka, ishte rëndësia e mbushjes së qilarit tuaj me ushqime të konservuara të qëndrueshme në raft, ku mund të mbështeteni për të ndihmuar në marrjen e një vakti në tavolinë, pa një udhëtim në dyqan ushqimor.

Jo të gjitha artikujt e konservuar janë ushqime të përpunuara. Është koha për të përqafuar ushqimet e konservuara dhe për të ndaluar shmangien e tyre. Me një jetëgjatësi në dukje të pafundme, mallrat e konservuara mund të nxisin kreativitetin dhe fleksibilitetin në kuzhinë (dhe mbijetesën gjatë një pushtimi zombie, natyrisht).

Bëjeni gati hapësin e kanaçeve, sepse këto janë ushqimet e konservuara që dëshironi t’i mbani gjithmonë në qilar.

Fasule të zeza të konservuara

Këto mund të jenë “ushqimi i shpejtë” më i shëndetshëm përreth. Me një sasi të madhe vitaminash dhe mineralesh thelbësore, duke përfshirë hekurin, folatin, magnezin dhe fosforin, konsideroni fasulet e zeza të ngjashme me një multi-vitaminë në një kanaçe. Nuk është çudi që njerëzit që hanë më shumë bishtajore kanë përgjithësisht një cilësi më të lartë të dietës . Fasulet e zeza të konservuara ofrojnë rreth 15 gram proteina në 1 filxhan. Dhe një analizë e të dhënave nga më shumë se 30 studime të publikuara në The BMJ lidhi marrjen më të lartë të proteinave në përgjithësi dhe proteinat bimore në mënyrë specifike për të ulur rrezikun e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet.

Ndërrimi i fasuleve të konservuara me disa nga drithërat në dietën tuaj të përditshme mund të jetë një veprim i zgjuar edhe për një shëndet më të mirë të zemrës. Një studim i rastësishëm, i ndërthurur në American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se kur njerëzit konsumonin 1 filxhan fasule të konservuara (përfshirë varietetin e zi) çdo ditë për një muaj, kolesteroli i tyre total dhe LDL (“i keq”) u ul ndjeshëm më shumë në krahasim me kur në vend të tyre konsumuan një filxhan oriz të bardhë. Marrja shtesë e fibrave të tretshme jo të fermentueshme, një shtypës i provuar i kolesterolit, është ndoshta arsyeja kryesore pse ngrënia e më shumë fasuleve të konservuara mund të ndihmojë në mbajtjen e profilit tuaj të lipideve në rangun e sigurt. Kjo fibër e tretshme gjithashtu mund të përmirësojë kontrollin e sheqerit në gjak dhe lëvizjet e zorrëve. Çdo filxhan me fasule të zeza të konservuara siguron 16 gram fibra totale, rreth gjysmën e kërkesës suaj ditore.

Por përfitimet e këtij ushqimi të konservuar nuk mbarojnë këtu. Bishtajoret me shtresa më të errëta, të tilla si fasulet e zeza, gjithashtu kanë një kapacitet më të lartë antioksidues . Kjo i bën ata të aftë për të pastruar ato radikale të lira të bezdisshme që mund të dëmtojnë qelizat dhe të përshpejtojnë plakjen.

Jeni të shqetësuar për ato pasoja të neveritshme të gazrave të ngrënies së fasuleve? Kullimi i fasuleve të zeza të konservuara në një kullesë dhe rritja e pusit do të dërgojë një përqindje të lartë të përbërësve që prodhojnë gaz në kullues. Gjithashtu do të zvogëlojë përmbajtjen e natriumit. Megjithatë, tani ka versione pa kripë në treg që mund t’i blini nëse dëshironi ta mbani përgatitjen tuaj super të thjeshtë.