Konsumoni këtë frut dhe mëlçia juaj bëhet 20 vite më e re

Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm trupor.

Nëse nuk e trajtojmë siç duhet, mund të shkaktojë sëmundje serioze të ndryshme dhe të ndikojë në gjithë organizmin tonë.

Vitamina K është një vitaminë shumë e rëndësishme për mëlçinë tonë sepse prodhon proteina dhe ndihmon procesin e mpiksjes së gjakut. Mëlçia “thyen” qelizat e vjetra dhe të dëmtuara të gjakut.

Ky organ i rëndësishëm luan një rol shumë të rëndësishëm në të gjitha proceset metabolike në trupin tonë. Kur metabolizmi përmban yndyrna, “i thyen ato” dhe prodhon energji.

Mëlçia ka një aftësi për rigjenerimin e vet. Nëse nuk kujdesesh për mëlçinë, mund të sëmuresh seriozisht. Disa nga sëmundjet lidhen me një mëlçi të sëmurë. Ato shfaqen për shkak të një diete jot ë mirë ushqimore, konsumit të tepërt të alkoolit etj.

Një nga frutat që mund t’ju ndihmojnë me problemet e mëlçisë është fruti që quhet “Tamarind”. Është e mahnitshme pasi mund të eliminojë yndyrën në mëlçi. Ky frut është gjithashtu i dobishëm për detokifikimin e trupit, përmirëson tretjen tuaj, ul kolesterolin, shëron çdo problem dhe përmirëson shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Vendosni dy grushte frutash “Tamarind” në një blender. Vendos pak ujë brenda dhe përzieni mirë çdo gjë. Treteni përzierjen e përftuar dhe pijeni atë gjatë tërë ditës. Gjithashtu mund të përgatisni çajin e Tamarindës! Thjesht vendosni 25 gjethe tamarind të lara mirë në një tenxhere me ujë të valuar.

Lëreni të ziejë për 20 minuta. Pas kësaj mund ta ëmbëlsoni me pak mjaltë nëse dëshironi.

Pijeni këtë dy herë në ditë (në mëngjes dhe në mbrëmje). Ju do të vini re shpejt se të gjitha problemet tuaja me mëlçinë do të jenë zhdukur!