Ekspertët zbulojnë rreziqet, pse nuk duhet të hani më kastravecë dhe domate në të njëjtën sallatë

Ekspertët kanë bërë publik një informacion që deri më tani nuk e kemi ditur. Ata paralajmërojnë se kombinimi i përbërësve që kanë një tretje të shpejtë dhe të ngadaltë nuk është një ide e mirë! Por pse?

Sepse përbërësi më i lehtë do të përfundojë në zorrë vetëm kur i pari të asimilohet plotësisht. Kjo do të rezultojë në fermentimin e ushqimit në stomak, i cili mund të helmojë të gjithë trupin. Do të çojë në tretje të ngadaltë dhe fermentim të sheqernave dhe niseshtesë dhe nuk do t’ju lejojë të shijoni vaktin tuaj ashtu siç duhet.

Edhe një gjë tjetër, procesi i fermentimit mund të shkaktojë gazra, fryrje dhe dhimbje stomaku, si dhe probleme me zorrët.

– Ekspertët paralajmërojnë se kastravecat dhe domatet janë të papajtueshme dhe nuk duhet të hahen kurrë së bashku. Kur këta 2 përbërës arrijnë në stomak dhe fillon procesi i fermentimit, acidi i lëshuar në bark mund të shkaktojë shumë probleme me tretjen.

– Të hash fruta pas një vakti nuk është padyshim një ide e mirë! Pse; Sepse frutat kërkojnë shumë kohë për t’u tretur dhe nuk duhet të qëndrojnë kurrë gjatë në stomak. Nëse i hani pas ngrënies, kjo mund të çojë në refluks acidi dhe probleme të tjera të tretjes.

– Një nga gatimet më të preferuara janë spageti me djathë. Fatkeqësisht, ky kombinim duhet të shmanget. Si funksionon: Spageti është i pasur me niseshte, i cili ka një kohë tretjeje të ndryshme nga proteinat, kështu që vonesa do të çojë në fermentim të pashmangshëm dhe probleme të mëtejshme me tretjen. E njëjta gjë vlen edhe për spageti në kombinim me mish.

– Mish dhe djathë, patjetër JO! Pse? Sepse duhet të shmangni vendosjen e shumë proteinave në të njëjtën pjatë. Zgjidhni vetëm një lloj proteine për vakt.