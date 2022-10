Disa nga ushqimet që nuk duhet të blini të ngrira

Disa prej tyre zbuluan se cilat ushqime nuk duhet të blini të ngrira dhe detaje të tjera interesante për ushqimet e ngrira.

Barishtet si erëz

“Nëse nuk doni të shpenzoni para për barishte të freskëta për erëza, provoni t’i rritni në shtëpi, në mënyrë që t’i keni në dorë sa herë të keni nevojë”, sugjeron shefja e kuzhinës Dana Bujalski.

Ajo thotë se barishtet e nxjerrin shijen e ushqimit sidomos kur janë të freskëta. As erëzat e thata nuk mund ta arrijnë këtë, beson ajo.

Bukë

Edhe pse produktet e brumit të ngrirë janë gjithmonë të mirëseardhura në shtëpi, sepse mund t’i pjekni sa herë të dëshironi, Bujalski thotë se duhet të shmangni ngrirjen e bukës së gatshme sepse nuk përmban lëndë ushqyese.

“Konsistenca ndryshon kur ngrini bukën,” thotë ajo.

Megjithatë, ai këshillon se opsioni më i mirë është të bëni bukën tuaj për të marrë karbohidratet e nevojshme.

Luleshtrydhet

Nëse keni një recetë që kërkon luleshtrydhe dhe nuk është sezoni i luleshtrydheve, mos i blini ato të ngrira, këshillon kuzhinierja Susan Irby.

“Për shkak të natyrës së tyre poroze, luleshtrydhet mbingopen me ujë dhe shpërbëhen fjalë për fjalë kur ngrihen. Nuk rekomandohet përdorimi i luleshtrydheve të ngrira as në smoothie. E njëjta gjë vlen edhe për recetat e ëmbëlsirave me luleshtrydhe”, thotë ajo.

Është gjithmonë një ide e mirë për të blerë fruta që janë në sezon, duke përfshirë luleshtrydhet. Nëse keni ende luleshtrydhe të ngrira, mund të bëni komposto prej tyre.

Burgers

Burgerët e ngrirë dhe të gatshëm janë joshëse, por ju duhet t’u rezistoni atyre, sipas kuzhinieres Adrienne Corkley nga Teksasi, SHBA.

“Gjithmonë mund të blini mish të freskët të bluar. Shija është shumë më e mirë se ajo e mishit të ngrirë. “Thjesht shtoni erëzat tuaja të preferuara dhe shijoni ushqimin”, këshillon Corkley.

Brokoli

Irby zbulon se brokoli i ngrirë bëhet i butë kur gatuhet. Gjithashtu, kur blini brokoli të ngrirë, raporti i kërcellit që rezulton me lulet në paketë është problematik.

Shefja Xhesika Randava thotë se brokoli është një perime delikate që nuk qëndron shumë mirë në frigorifer. Ai humbet shumë shijen pas ngrirjes. Çfarë është më e keqja, perimet e ndjeshme humbasin lëndët ushqyese kur i ngrini, thotë shefi i kuzhinës Eric Sornoso.