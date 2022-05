Dieta më e mirë për pacientët me sëmundje kronike të veshkave

Sëmundja kronike e veshkave (SKK) prek >10% të popullsisë së rritur.

Çdo vit, afërsisht 120,000 amerikanë zhvillojnë sëmundje të veshkave në fazën përfundimtare dhe fillojnë dializën, e cila është e kushtueshme dhe e shoqëruar me dëmtime funksionale, cilësi më të keqe të jetës në lidhje me shëndetin dhe shkallë të lartë të vdekshmërisë së hershme, që tejkalon 20% në vitin e parë.

Mjekët nefrologe synojnë të zbatojnë strategji që zvogëlojnë barrën e dëmtimit të mëtejshëm të veshkave duke ngadalësuar përparimin e SKK dhe duke kontrolluar azoteminë pa dializë. Ndërhyrjet dietike pragmatike mund të kenë një rol në përmirësimin e rezultateve të SKK dhe parandalimin ose vonimin e fillimit të dializës.

Dëshmitë sugjerojnë se një dietë e përqendruar te pacientët me proteina të ulëta (PLADO) prej 0,6-0,8 g/kg/ditë e përbërë nga >50% burime me bazë bimore, e administruar nga dietologë të trajnuar për kujdesin ndaj SKK jo-ne dializë, është premtuese dhe në përputhje me ushqimin e saktë.

Premisa shkencore e PLADO buron nga vëzhgimet se dietat me proteina të larta me konsum të lartë të mishit jo vetëm që rezultojnë në rrezik më të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare, por edhe në incidencë më të lartë të SKK dhe progresion më të shpejtë të CKD për shkak të rritjes së presionit intraglomerular dhe hiperfiltrimit glomerular.

Marrja e mishit rrit prodhimin e produkteve përfundimtare azotike, përkeqëson ureminë dhe mund të rrisë rrezikun e kapsllëkut me hiperkaleminë që rezulton nga marrja tipike e ulët e fibrave. Një dietë mbizotëruese me bimë, e pasur me fibra dhe me pak proteina mund të çojë në ndryshime të favorshme në mikrobiomën e zorrëve, të cilat mund të modulojnë prodhimin e toksinave uremike dhe të ngadalësojnë përparimin e SKK-së, së bashku me reduktimin e rrezikut kardiovaskular.

PLADO është një dietë e shëndetshme, e sigurt, fleksibël dhe e realizueshme për zemrën, e cila mund të jetë pika qendrore e një strategjie konservatore dhe ruajtëse të menaxhimit të CKD që sfidon paradigmën mbizotëruese të përqendruar te dializa.