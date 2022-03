Banane dhe mjaltë, një kombinim që zgjidh tri probleme

Ndonjëherë ne hezitojmë të provojmë një ilaç natyral sepse shpesh duket si diçka jashtëzakonisht pa shije. Një përzierje me banane dhe mjaltë, përveçse do t’ju ndihmojë me problemet me stomakun, kollën dhe dhimbjet e fytit, me siguri do t’ju kënaqë shqisat.

Përbërësit që ju nevojiten: dy lugë çaji mjaltë, dy banane mesatare me njolla të zeza, 400 ml ujë të vluar Përgatitja: Fillimisht qëroni bananet dhe grijini me pirun ose lugë. Mirë do të ishte ta bënim me takë druri, sepse do të errësohet për shkak të metalit.

Më pas vendosni bananet në një tenxhere dhe shtoni ujë të valë. Lëreni të ziejë për rreth gjysmë ore. Kur përzierja të jetë ftohur, shtoni mjaltë. Është e rëndësishme që ta shtoni në fund, sepse nëse e përzieni me ujë të vluar, humbet vetitë shëruese.

Pini 100 mililitra nga kjo pije katër herë në ditë. Sasia e përbërësve nga receta është e mjaftueshme për një ditë, dhe bëni një turne të ri në mëngjes. Rezultatet e para do t’i ndjeni në pesë ditë.