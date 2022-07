Shefi i kuzhinës ju zbulon përbërësin sekret, do çojë pulën e pjekur në një tjetër nivel të shijes

Dëshironi të bëni drekën tuaj të shijshme? Gatimi i pulave me këtë përbërës duhet të jetë me patjetër i pranishëm në kuzhinën tuaj. Kuzhinier Jamie Oliver e di se si të bëjë një pule të bukur në pamje por edhe shumë të shijshme. Sekreti i tij? Ta lyeji pulën me qumësht. Është e pranueshme që të jeni skeptik në lidhje me këtë kombinimin. Por na besoni!

Pse të gatuani pulën me qumësht është diçka që duhet ta përdorni patjetër? Kalciumi në qumësht është menduar lëshojë një enzimë natyrale që e ndihmon pulën të zbutet. Gjithashtu thyen aciditetin dhe nxehtësinë. Fatmirësisht, receta e famshme e Jamie Oliver për pulën është e lehtë për t’u gatuar në shtëpi.

Chef Oliver gjithashtu sugjeron që pula të shërbehet me spinaq të zier ose pure.