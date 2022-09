Sezoni i viruseve po fillon, si të forconi imunitetin?

Kemi temperatura jashtëzakonisht të larta gjatë ditës dhe mëngjeset dhe netët janë të ftohta. Dallimet e temperaturës dhe ndryshimi i papritur i motit që pritet, janë ideale për zhvillimin e viruseve dhe baktereve.

Imuniteti mund të bjerë nëse nuk hani mjaftueshëm ushqime me vlera ushqyese, nuk flini mjaftueshëm ose jeni nën shumë stres.

Si të njohim shenjat e para të imunitetit të dobësuar?

Keni probleme me tretjen

Hulumtimet kanë treguar se ekziston një lidhje e rëndësishme midis imunitetit dhe florës së zorrëve. Prandaj, nuk është për t’u habitur që imuniteti i dobësuar do të shfaqet përmes problemeve me tretjen.

Nëse keni probleme me fryrjen, gazrat dhe kapsllëkun, është shenjë se diçka nuk shkon me zorrët, por edhe me imunitetin.

Jeni vazhdimisht të lodhur

Ka disa arsye pse ndiheni të lodhur gjatë gjithë kohës dhe imuniteti i dobësuar është një prej tyre, veçanërisht nëse lodhja shoqërohet me dhimbje kyçesh, probleme me tretjen dhe ulje të oreksit.

Këto janë simptoma jo specifike që tregojnë imunitet të dobësuar dhe ndodh që të anashkalohen si shqetësime individuale.

Ju jeni duke u shëruar nga një ftohje për një kohë të gjatë

Nëse ftohja e zakonshme ju mban në shtrat për më shumë se 2-3 ditë, kjo do të thotë se imuniteti juaj është dobësuar dhe trupi e ka të vështirë të përballojë infeksionin. Një dietë e shëndetshme dhe e larmishme është çelësi në këtë rast, si dhe probiotikët dhe dozat e rregullta të vitaminës C dhe D3.

Ju keni një infeksion të veshit më shumë se një herë në vit

Nëse keni një infeksion të veshit më shpesh se një herë në vit, një arsye e mundshme për këtë është imuniteti i dobësuar.

Këto infeksione nuk duhet t’i lini pa trajtuar dhe duhet të kërkoni ndihmë nga mjeku.

Imuniteti i dobësuar do t’ju lodhë dhe do ta bëjë të vështirë për trupin të luftojë sëmundjet dhe infeksionet. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të kujdeseni për veten – hani shëndetshëm, bëni sport, kaloni më shumë kohë në natyrë, flini mjaftueshëm dhe shmangni situatat stresuese të panevojshme.

Si të forconi imunitetin?

Për të përmirësuar imunitetin dhe për të forcuar rezistencën e trupit, duhet të hani sa më shumë ushqim të shëndetshëm.

Kjo do të thotë të hani fruta dhe perime të freskëta që janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra, dhe të reduktoni ose eliminoni ushqimet me sheqer, konservues dhe aditivë të tjerë artificialë.

Këto tre ushqime do t’ju ndihmojnë të forconi më tej imunitetin tuaj dhe të prisni gati sezonin e ftohtë.

Mjalti

Mjalti natyral dhe i pastër është plot me antioksidantë, enzima dhe minerale, si zink, hekur, kalium, kalcium, magnez dhe selen. Ai gjithashtu përmban vitaminë B6. Ai largon radikalet e lira nga trupi dhe në këtë mënyrë përmirëson imunitetin. I kombinuar me shafranin e Indisë, emud është një antibiotik natyral jashtëzakonisht i fuqishëm.

Shafran i Indisë

Bima e shafranit është vendas në Indonezi dhe Indinë jugore dhe është përdorur gjatë historisë si erëz, ngjyrues tekstili dhe ilaç. Është i pasur me fibra vegjetale, minerale dhe vitamina dhe falë tyre ka një efekt të dobishëm në organizëm. Përmban edhe fitonutrientë që kanë efekt anti-inflamator, që do të thotë se mbron organizmin nga proceset inflamatore që pasojnë rënien e imunitetit.

Përgatitni një ilaç për të forcuar imunitetin nga përbërësit e mëposhtëm: grini një copë xhenxhefil, shtoni një lugë çaji shafran i Indisë dhe shtrydhni një limon. Hidhni këtë mbi 4 gota ujë, përzieni mirë dhe vendoseni ilaçin në frigorifer. Dy gota në ditë do të bëjnë mrekulli për imunitetin tuaj. Nuk rekomandohet të bëni doza më të mëdha dhe t’i ruani ato, por të bëni një ilaç të ri çdo dy ditë.

Aloe vera

Përveç efektit të fuqishëm rigjenerues në lëkurë, Aloe vera ka një ndikim të jashtëzakonshëm edhe në ruajtjen e ekuilibrit në organizmin e njeriut. Është i pasur me vitamina C dhe E dhe parandalon dehidratimin e trupit. Mund ta merrni në formë xheli ose lëngu.