Sëmundjet që fillojnë me nerva, stres dhe shqetësime

Artriti – Mund të shfaqet te dikush që mendon se askush nuk e do, te dikush që nuk di të thotë “jo”, te njerëzit që janë shumë të rreptë me veten. Personi me artrit – ai që është gjithmonë i gatshëm për të sulmuar, por e shtyp atë dëshirë në vetvete.