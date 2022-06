Sekreti që nuk ju a kanë thënë, nëse i hani sipas kësaj radhe ushqimet që keni në pjatë do luftoni kilogramët e tepërt

Vera është ajo stinë, ku më shumë se në çdo periudhë tjetër të vitit, kërkojmë dëshpërimisht mënyra të shpejta dhe të menjëhershme për të larguar kilogramët e tepërt. Megjithatë, ka një truk për humbjen e shpejtë të peshës dhe fshihet në ushqimin tuaj.

Me fjalë të tjera, sasia që konsumoni duhet të zvogëlohet dhe kjo mund të bëhet përmes këtij sekreti. Mos e anashkaloni këtë hap të rëndësishëm në ritualin e të ngrënit. Zgjidhni një vakt me rreth 100 kalori, i cili do t’ju japë efektin që ju dëshiron dhe të lehtësoni urinë.

Më pas, nga pjata kryesore, fillimisht duhet të hani perimet, më pas proteinat dhe në fund të gjitha karbohidratet.

Në këtë mënyrë, derisa të arrini fazën e fundit, keni një shans të mirë për t’i dhënë trurit mesazhin se tashmë jeni ngopur.

Provojeni dhe shikoni trupin e humorin tuaj që ndryshon duke u përmirësuar.