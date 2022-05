Sekreti nuk është tek parfumi, çfarë duhet të bëni para se të dilni nga shtëpia për të mbajtur erë të mirë gjithë ditën

Lëkura e çdo personi ka një erë karakteristike,të cilën ai vetë nuk e ndjen. Agjentët ndotës të jashtë, aktiviteti fizik e faktorë të tjerë bëjnë që gjendrat e djersës të akivizohen ! këtu fillon dhe problemi…Njerzëit mendojnë se parfumi zgjidh gjithcka . Të aplikuarit një herë në mëngjes nuk do të bëjë që ju të mbani erë të mirë gjatë gjithë ditës !

Pas disa orëve do t’ju duket sikur ju do të mbani erë djersë e jo rrallë herë shqisat nuk ju gënjejnë ! Ju vërtetë mund të mos ndiheni të freskët, por ketu keni truket që parfumi të zgjasë më gjatë dhe ju të mbani erë të mirë nga mëngjesi deri në darkë.

Aplikoni antidjersën përpara se të shtriheni.

Thajeni mirë lëkurën përpara se të lyheni me deordorant.

Mund të përdorni një larës BENZOYL PEROXIDE . Ky produkt mund të vrasë çdo bakter që ndodhet në lëkurën tuaj përgjegjës për aromën e pakëndshme.

Mund të përdorni gjithashtu dhe dezinfektantin e duarve në mënyrë që sqetullat të qëndrojnë të freskëta gjatë gjithë ditës.

Nëse mendoni se djersa juaj është tepër e fortë në darkë gjithashtu mund të përdorni pak alkool të bardhë si vodka për të sterilizuar këtë zonë.

Zgjidhni sete të së njëjtës aromë

Femrat apo meshkujt të cilët mbajnë aromë 1 kilometër larg, të jeni të sigurtë që lahen, lyhen me krem e me parfum të së njëjtës linjë. Duke vendosur në trup shtresa të produkteve të ndryshme me të njëjtën aroma , pa dyshim që kjo e fundit do të depërtojë thellë në hundën tuaj.

Sprucojeni parfumin në vendet më të ngrohta të trupit tuaj si kyçe, pas veshit, në bark dhe pas gjunjve dhe menjëherë pas dushit kur trupi juaj është paksa i njomë.

Përpara se të lyheni me parfum, lyjeni trupin me një krem. Në këtë mënyrë parfumi do të qëndrojë më gjatë dhe aroma do të jetë më intensive.

Ruajini parfumet siç duhet

Ekspozimi ndaj temperaturave të larta dhe lagështisë prish molekulat e parfumit. Asnjëherë mos i mbani parfumet në tualet, por gjithnjë në një vend të thatë dhe pa lagështirë.