Saturni te Peshqit, 3 shenjat e Horoskopit që do të marrin vendimet përfundimtare

Vlen të kujtojmë se Saturni është një planet kufizimesh, kufijsh, strukturash, disipline, organizimi, por edhe vështirësish e sfidash. Që prej datës 07/03/2023 ka qenë te Peshqit dhe do të qëndrojë në këtë shenjë deri në maj 2025 dhe më vonë do të bëjë tranzitin përfundimtar në shtator 2025 deri në shkurt 2026.

Që nga data 17/06/2023 ka qenë në retrogradë, ndërsa për dy ditë tani ajo është kthyer në pozicionin e saj të duhur. Ky është një ndryshim i rëndësishëm astrologjik që do të na ndihmojë të arrijmë qëllimet, të marrim vendimet e duhura, por edhe t’i afrohemi një hapi ëndrrave dhe dëshirave.

Saturni është një mësues i urtë që do të na mësojë mësimet e duhura dhe do të na mësojë se si t’i përballojmë situatat rreth nesh në mënyrë realiste. Natyra e Peshqve është krejt e kundërta, pasi është një shenjë që funksionon në mënyrë intuitive, përcaktohet nga emocionet e tij, ëndërron me zë të lartë dhe e ka të vështirë të pajtohet me realitetin. Saturni, pra, nga ky pozicion mund të na ndihmojë t’u japim mish e kocka ëndrrave tona, përderisa ato të jenë skenare realiste dhe jo imagjinare.

3 shenjat më të prekura:

Virgjëresha

Saturni ka qenë përballë jush që nga marsi 2023 dhe ndikon drejtpërdrejt në një fushë veçanërisht të rëndësishme, atë të marrëdhënieve tuaja me të tjerët. Gjatë rrjedhës së tij retrograde (nga 17/06 deri në 04/11) mund të keni zbuluar disa gjëra në një marrëdhënie personale apo profesionale, të cilat kanë shkaktuar tensione serioze. Tani që Saturni është kthyer në rrugën e duhur marrëdhëniet tuaja, romantike dhe miqësore, martesa, partneritetet profesionale, do t’i rishikoni sërish. Pastrimi në jetën tuaj do të zgjasë deri në shkurt 2026 dhe ata që ju meritojnë dhe ju i meritoni do të qëndrojnë pranë jush. Ato marrëdhënie që mund të përballojnë presionin e Saturnit do të ecin vetëm përpara.

Peshorja

Saturni te Peshqit sjell më shumë presion në jetën tuaj të përditshme për ju Peshoret, por gjithashtu sjell më shumë përgjegjësi dhe ngarkesë pune. Gjatë rrjedhës së tij retrograde (nga 17/06 deri më 04/11) ndoshta ju ka lodhur. Ndoshta ju ka thirrur të merrni përsipër barrat dhe detyrimet e të tjerëve dhe e keni gjetur veten në një rrugë pa krye. Kjo, përveç presionit psikologjik, solli edhe lodhje intensive fizike duke arritur kufijtë tuaj. Detyrimet vazhdojnë tani që Saturni është rikthyer në rrugën e duhur, veçanërisht në fushën profesionale, ku jeni thirrur të provoni edhe një herë vlerën tuaj.

Peshqit

Çështjet e vetëbesimit, qëndrimi juaj ndaj të tjerëve dhe jetës, por edhe gjendja shëndetësore, ndikohen nga Saturni në shenjën tuaj dhe duhen marrë seriozisht. Deluzionet për veten, trupin tuaj dhe aftësitë tuaja me kalimin e Saturnit nuk lejohen. Gjithashtu, marrëdhëniet dhe partneritetet mund të tronditen, por nuk është për keq. Ata që janë të fortë jo vetëm që do të durojnë, por do të bazohen në themele edhe më të forta.