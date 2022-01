6 ushqime për të eliminuar nikotinën në trup

Nikotina është një nga substancat më të fuqishme në cigare. Pirja e duhanit krijon një ngarkesë të madhe dëmtimi oksidativ ndaj radikaleve të lira, duke rezultuar në pagesën e sistemit antioksidues të trupit.

Gjithashtu pengon përthithjen e shumë vitaminave të rëndësishme.

6 ushqime për të eliminuar nikotinën nga trupi.

1. Brokoli: Është i pasur me vitamina C dhe B5. Pirja e duhanit ul nivelet e vitaminës C në trup. Mundohuni të hani më shumë brokoli për të eliminuar nikotinën nga trupi juaj.

2. Portokallet: Lëngu i portokallit është i pasur me vitaminë C. Konsumimi i rregullt i portokallit do të rrisë metabolizmin tuaj dhe do të reduktojë stresin, i cili është një “ndërprerës” i dëshirave për nikotinë tek një person i varur.

3. Lëng karrote: Nëse pini duhan, atëherë duhet të dini se sa herë që ndezni një cigare nikotina qëndron në trupin tuaj për tre ditë. Nikotina gjithashtu shkakton dëme në lëkurën tuaj. Lëngu i karotës është i mirë për lëkurën dhe është i pasur me vitamina A, C, K dhe B, të cilat janë treguar efektive në largimin e nikotinës nga trupi.4. Spinaqi : Spinaqi është një nga perimet më të mira për shëndetin, sepse nuk është vetëm i pasur me vitamina, por gjithashtu përmban sasi të mëdha të acidit folik.

5. Kivi: Ky frut “mrekulli” do t’ju ndihmojë të eliminoni nikotinën nga trupi juaj. Kivit janë një burim i pasur i vitaminave A, C dhe E. Kur pini duhan, nivelet e këtyre vitaminave ulen.6. Uji : Pirja e duhanit dehidraton trupin tuaj. Sipas shumë studimeve, me shumë ujë të pijshëm mund të lini duhanin dhe të eliminoni nikotinën nga trupi juaj.

Më shumë nga interneti

6. Uji: Pirja e duhanit dehidraton trupin tuaj. Sipas shumë studimeve, me shumë ujë të pijshëm mund të lini duhanin dhe të eliminoni nikotinën nga trupi juaj.