Sa të sigurta janë perimet e paketuara?

Ecja nëpër seksionin e prodhimeve në dyqan ushqimor mund të jetë e frikshme. Lajmi i mirë është se perimet e paketuara të prera paraprakisht janë po aq të shëndetshme për ju sa perimet e plota – për sa kohë që janë të freskëta.

Ato kërkojnë gjithashtu më pak kohë për t’u përgatitur, duke e bërë më të mundshme që t’i përfshini ato në gatimin e drekës suaj.

Megjithatë, ka disa gjëra që duhet t’i mbani parasysh kur blini karota për fëmijë, shkopinj selino, lule brokoli ose ushqime të tjera të prera paraprakisht në thasë.

Perimet e prera paraprakisht janë po aq ushqyese dhe përmbajnë fibra ashtu si të gjithë homologët e tyre. Vetëm sigurohuni që po blini ushqimin të papërpunuar – jo të gatuar paraprakisht.

Gjithashtu, kontrolloni nëse perimet kanë humbur ujë. Nëse perimet kanë një shtresë të jashtme të bardhë mbi të, ajo ka filluar të humbasë lagështinë e saj dhe disa lëndë ushqyese mund t’i kenë shpëtuar ushqimit.

Blini vetëm perime të prera paraprakisht nga seksioni frigoriferik i dyqaneve ushqimore. Është më mirë nëse ato janë të ftohta në një temperaturë prej 4°C/39°F.

Kërkoni thasë me perime të përziera në mënyrë që të “hani ylberin”. Ata madje kanë edhe karota me ngjyra të përziera të prera paraprakisht. Ngrënia e një shumëllojshmërie perimesh me ngjyra maksimizon marrjen e vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve.

Sigurohuni që të kontrolloni datën në çdo pako perimesh të prerë paraprakisht. Kërkoni ose datën e paketimit ose datën e përdorimit dhe bëni blerjen bazuar në atë se cili kontejner është më i freskët.

Pas pesë ose gjashtë ditësh, nivelet e vitaminës C dhe karotenoideve fillojnë të bien në perimet e prera paraprakisht. Kur zgjidhni perime të prera paraprakisht, kërkoni ato që janë paralarë dhe gati për t’u ngrënë. Megjithatë, nëse blini perime jeshile me gjethe të prera paraprakisht në qese të hapura, lajini ato përpara se t’i konsumoni.

Për shkak se këto perime tashmë janë prerë dhe ekspozuar ndaj ajrit, nuk mund t’i lini të qëndrojnë në frigorifer për sa kohë që mund të bëni një perime të plotë. Ushqimet e prera paraprakisht do të fillojnë të shpërbëhen më shpejt, kështu që hani ato në kohën e duhur –zakonisht brenda pesë ose gjashtë ditëve përpara se nivelet e vitaminave të bien. Derisa të hani perimet, ruajini në enë hermetike.

Lexoni të gjitha etiketat për të zbuluar substancat që përdorin kompanitë ushqimore për të ruajtur ose larë perimet e prera paraprakisht. Shumica e kompanive i shpëlajnë perimet e prera paraprakisht me ujë që përmban klor si masë sigurie. Duke vepruar kështu, eliminohen shumë nga bakteret ose organizmat që shkaktojnë myk që mund të ngjiten pas ushqimeve.

Megjithatë, nëse jeni shtatzënë, duhet të merrni masa paraprake shtesë. Blini zarzavate me gjethe të freskëta dhe shmangni varietetet në thasë, të tilla si spinaq ose marule. Është më e sigurt të mos konsumoni perime të prera paraprakisht, kështu që nëse zgjidhni perime të tjera në thasë, zgjidhni një me perime të plota – në vend të prerave. Dhe, edhe nëse në paketim thuhet se perimet janë të lara paraprakisht, lajini ato gjithsesi.