Sa shpesh duhet t’i lajmë peshqirët? Përgjigjet ekspertja

Nuk ka ndjesi më të mire se të mbështillesh në një peshqir të butë e të ngrohtë pas një dushi ose banje të nxehtë.

Pas tharjes, megjithatë, peshqiri gjithashtu laget. Kështu bëhet strofulla perfekte për mikrobet. Ju me siguri e nxirrni dhe e varni për ta tharë por kjo nuk e mban peshqirin tuaj të pastër.

Kjo është arsyeja pse CNN iu drejtua një eksperteje për të mësuar se sa shpesh duhet të lahen peshqirët për të parandaluar që ata të na bëjnë pis, meqenëse në fakt ata kanë detyrën e kundër të kësaj.

Lani peshqirët tuaj të paktën një herë në javë. Ky është rregulli i përgjithshëm që rekomandoi Manal Mohammed, pedagoge e lartë e mikrobiologjisë mjekësore në Universitetin e Westminster në Mbretërinë e Bashkuar.

A mund të përdor një peshqir më shumë se një herë?

Ripërdorimi i peshqirëve disa herë është më i mirë për mjedisin dhe ka mundësi të mos jetë shkak për alarm. Por sapo vëreni ndonjë erë të keqe, është padyshim koha për larje, pasi ky është një tregues i rritjes së kërpudhave dhe baktereve, tha ekspertja.

“Peshqirët nuk janë të pastër siç mendoni dhe mund të transmetojnë mikrobet,” tha Mohammed.Dhe gjatë pandemisë, kushdo që infektohet nga Covid-19 në shtëpinë tuaj duhet të përdorë peshqirë të veçantë.

“Nuk dihet se sa kohë koronavirusi mund të mbijetojë në peshqir, por është shumë e rëndësishme të mos i ndani peshqirët me njerëzit e infektuar ose njerëzit e izoluar në shtëpi,”shtoi ajo.

Si përfundojnë mikrobet në peshqir?

Sa herë që përdorni ose prekni një peshqir, ju transferoni çdo mikrobe të trupit tuaj në atë peshqir. Kjo është arsyeja pse rekomandohet të lani duart me sapun dhe ujë për 20 sekonda.

“Nëse nuk i lani duart siç duhet për të paktën 20 sekonda veçanërisht pasi përdorni tualetin, pasi është e mbushur me mikrobe, ato lehtë mund të transferohen në peshqirin tuaj,” tha Mohammed.

Kërpudhat, përfshirë patogjenin që shkakton tinea cruris (kruajtje), mund të përhapen përmes peshqirëve të përbashkët, sipas Mohammed. Kërpudhat dermatofitike, të tilla si ato që shkaktojnë këmbën e atletit, mund të shkaktojnë infeksione në çarje ose lëkurën e ndjeshme.

Disa infeksione mund të jenë edhe më serioze, të tilla si bakteret Staphylococcus.

Peshqirët gjithashtu mund të përhapin baktere që shkaktojnë akne. Mohammed këshillon shmangien e kësaj duke mos e ndarë peshqirin me të tjerët. Syri rozë, ose konjuktiviti, gjithashtu mund të përhapen pasi peshqiri bie në kontakt me fytyrën dhe sytë.

Larja e peshqirëve të kuzhinës të ndarë nga peshqirët e banjës gjithashtu zvogëlon rrezikun e përhapjes së baktereve.

Mbajtja e peshqirëve të pastër

Për të filluar, mos i ndani me të tjerët peshqirët kur është e mundur. Peshqirët që i ndani me të tjerët, siç janë peshqirët e duarve, duhet të zëvendësohen me një peshqir të pastër çdo ditë.

Lani peshqirët tuaj pa asnjë send tjetër nëse është e mundur, ose të paktën jo me sende me rrezik të lartë siç janë të brendshmet.

Përdorni ujë të nxehtë për të larë peshqirët, për të siguruar heqjen e mikrobeve.

Pasi peshqirët tuaj të dalin nga larja dhe pas çdo përdorimi, sigurohuni që ato të jenë tharë plotësisht.