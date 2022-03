Sa e sigurt është të shponi veshët e fëmijëve tuaj në moshë të hershme

Ka një sërë arsyesh pse është mirë të mos shponi veshët e fëmijës suaj në moshë të hershme. E vërteta është se nuk ka një kufi moshe specifike për shpimin e parë të veshit të vogëlushit tuaj, megjithatë në çdo rast duhet të keni parasysh 4 faktorët e mëposhtëm.

Ekziston mundësia e infeksionit

Sa herë që shponi lëkurën e fëmijës suaj, rrisni shanset për infeksion në trupin e tij. Pavarësisht nga masat paraprake të sigurisë, foshnjat kanë një sistem imunitar në zhvillim që mund të ndikohet nëse nuk trajtohet siç duhet. Nëse tashmë i keni shpuar veshët, kërkoni për shenja të tilla si ënjtje, kruajtje ose skuqje që mund të nënkuptojnë se veshët e tij janë të infektuar. Në këtë rast, kontaktoni menjëherë mjekun tuaj.

Është më mirë që fëmija të vendosë vetë për shpimin e veshit të tij

Është gjithmonë një vendim personal i një personi të shpojë veshët e tij. Në këtë mënyrë ai do të ketë më shumë kontroll mbi pamjen e tij dhe do të zgjedhë zonat që dëshiron të shpojë.

Lejimi i fëmijës suaj të marrë përgjegjësinë për veshët e tij të shpuar së fundmi mund ta ndihmojë gjithashtu të qëndrojë vigjilent. Për shembull, mund të shkruani një listë të gjërave që fëmija juaj duhet të bëjë për t’i mbajtur veshët e tij të shëndetshëm. Kjo mund të përfshijë larjen e veshëve me sapun të butë dy herë në ditë dhe pastrimin e veshëve me alkool dhe peroksid hidrogjeni.

Lëkura e tij mund të jetë shumë e ndjeshme

Nuk ka dyshim se një fëmijë i vogël mund ta ketë pak më të dhimbshëm piercing se fëmijët më të mëdhenj. Megjithëse injeksioni është gjithashtu një lloj shpimi me gjilpërë i lëkurës së foshnjës tuaj, veshët shpesh lënë një shqetësim të zgjatur për disa ditë.

Shumica e profesionistëve zgjedhin kremrat anestezik 15 minuta para shpimit të veshit për të reduktuar dhimbjen e një pickimi të thjeshtë. Këto kremra anestezikë shpesh përmbajnë lidokainë, e cila është një anestezi që mund të ndihmojë në humbjen e lëkurës.

Një tjetër gjë që mund të bëni është të mbështillni kube akulli në një peshqir letre dhe të masazhoni rreth pjesëve të veshit të fëmijës suaj. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e ndjeshmërisë së mbaresave nervore dhe zvogëlimin e dhimbjes. Ju mund ta bëni këtë pak para se t’i shponi veshët. Ju gjithashtu mund të përpiqeni ta shpërqendroni atë në mënyrë që ai të mos e vërejë bezdinë.

Mund të shkaktojë reaksione alergjike

Alergjia ndaj nikelit është mjaft e zakonshme tek fëmijët me lobe të ndjeshme veshi. Është e rëndësishme të theksohet se bizhuteritë e arit shpesh përmbajnë edhe gjurmë nikeli. Bizhuteritë e argjendit shpesh janë të sigurta dhe trajtohen me kujdes për të mbajtur veshët e fëmijës tuaj të shëndetshëm. Ju gjithashtu mund të konsultoheni me pediatrin tuaj përpara se të shponi veshët e fëmijës tuaj për t’u siguruar që ai të mbetet i sigurt nga alergjitë.