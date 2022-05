Ruani pasionin dhe parandaloni zbehjen e dashurisë: 13 gjërat që duhet të bëni pas 15 vitesh martesë

Akumulimi i detyrimeve, nga fëmijët te puna dhe vitet në vijim, janë të gjithë faktorë që mund të ndikojnë në forcën e ndjenjave tona.

Edhe kur nuk duam, ndodh që dashuria zbehet dhe pasioni zhduket. Por edhe kjo mund të parandalohet, sigurisht, nëse ka vullnet të mirë tek të dy bashkëshortët, shkruan albeu.com.

1. Flisni sinqerisht

Partneri juaj nuk mund të lexojë mendjen tuaj, kështu që gjithmonë thoni atë që ndjeni, sepse kështu mund të shpëtoni lidhjen ose martesën. Mos lejoni që ndjenjat negative të grumbullohen tek ju, por shtypini ato menjëherë.

2. Thuaj gjëra të bukura

Lavdëroni partnerin tuaj, por jini të sinqertë. Lavdëroni veprimet, pamjen, fejesën e tij. Lërini të kuptojë se po i kushtoni vëmendje.

3. Bëni pyetje

Tregoni se jeni të interesuar për punën e tij, miqtë, kolegët, dëgjoni atë. Gjithashtu, tregoni se si e keni kaluar ditën, ndani momente interesante me të.

4. Gjeni kohë për njëri-tjetrin

Le të jetë të paktën gjysmë ore në ditë, por është e rëndësishme që të keni momente vetëm gjatë ditës. Tjetërsimi në marrëdhënie ndodh shpesh kur kaloni shumë kohë të ndarë.

5. Bëni një listë të aktiviteteve të përbashkëta

Sa më interesante, aq më mirë. Planifikoni të shkoni në kinema së bashku, në një shfaqje, të shkoni në një restorant për darkë – gjeni aktivitete të përbashkëta që ju japin mundësinë të bisedoni dhe të lidheni.

6. Detoks dixhital

Bëjeni kohën e kaluar me partnerin tuaj një formë detoksikimi dixhital. Bisedoni më shpesh drejtpërdrejt, mbyllni telefonin ndërsa partneri juaj flet. Mos shfletoni rrjetet sociale ndërsa partneri juaj po përpiqet të flasë me ju.

7. Vendosni qëllime të përbashkëta

Çfarë dëshironi të arrini vitin e ardhshëm? Dhe në vitet e ardhshme? Çfarë dëshiron partneri juaj? Nëse nuk e dini, atëherë zbuloni. Të flasësh për qëllimet dhe mënyrat për t’i arritur ato është një hap i madh drejt forcimit të marrëdhënieve.

8. Provoni formulën magjike për një martesë të lumtur

Psikologu John Gotman zbuloi se në çdo ndërveprim negativ me një partner, duhet të mbani mend pesë momente pozitive nga jeta juaj së bashku. Mos kini frikë të ndani kujtime të momenteve të bukura në marrëdhënien tuaj. Fillimisht do t’i tregoni partnerit se jeni të lumtur t’i mbani mend. Së dyti, kujtojini vetes pse dikur keni vendosur të jetoni me këtë person gjithë jetën tuaj.

9. Magjia e prekjes

Mbani duart më shpesh, përqafoni. Mos kurseni në puthje kur shkoni në punë dhe ktheheni në shtëpi.

10. Bëjini marrëdhëniet seksuale spontane

Kënaquni me një pasion menjëherë, në mes të natës, në mëngjes, në ndonjë vend të veçantë – thyejeni rutinën dhe monotoninë.

11. Lëreni të jetë vetëm

Ashtu si ju, partneri juaj ndonjëherë duhet të jetë plotësisht vetëm. Marrëdhëniet mund të kenë potencial më të madh nëse të dy partnerët kanë mundësinë që herë pas here të shijojnë hapësirën dhe kohën vetëm për veten e tyre.

12. Bëni diçka të pakuptimtë së bashku

Luaj lojra tavoline, lojëra, hidhni jastëkë, këndoni karaoke… Bëni diçka të re dhe “budallake” që mund të përmirësojë ditën tuaj dhe të sjellë një buzëqeshje në fytyrën tuaj ”

13. Thuaj “Të dua”

Edhe pse veprat flasin më shumë se fjalët, secili prej nesh ndonjëherë dëshiron të dëgjojë “të dua”. Këtë nuk duhet ta flisni mekanikisht, por sinqerisht dhe nga zemra. /albeu.com/