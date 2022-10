Ruajtja e pilulave në mënyrë të gabuar ul efektivitetin e tyre, çfarë nuk duhet të bëni me to

A keni lexuar ndonjëherë udhëzuesin e kontracptivëve? Nuk mendojmë se është gjëja e parë që bëni sapo hapni paketimin e pilulave, për të mos thënë që nuk është as gjëja e fundit (sepse nuk e bëni asnjëherë). Megjithatë Living do të përmbledhë më poshtë informacionet më të vlefshme që lidhen me efektivitetin e pilulave, ndaj nëse i merrni këto të fundit lexoni gabimet që nuk duhet të bëni me to.

Shumica e medikamenteve duhet të ruhen në një vend të thatë në temperaturën e dhomës 20-25 gradë.

Medikamentet (këtu përfshijmë dhe pilulat) e ekspozuara në temperatura më të larta mund të humbasin efektivitetin.

Barnat e hormoneve ose proteinave, si kontraceptivët oral, mund të ndikohen veçanërisht nga temperature.

Dr. Margaret Long, gjinekologe nga Klinika Mayo liston gabimet që nuk duhet të bëni nëse merrni kontraceptivë oral

Mos i ruani në tualet: Lagështia, ndryshimi i temperaturës mund të ulë efektivitetin e pilulave.

E njëjta gjë vlen dhe për çdo ambient tjetër ku temperatura mund të ndryshojë ! Jo vetëm temperaturat e larta, por edhe ato të ulëta ulin efektivitetin e pilulave.

Sigurohuni t’i merrni në një orar të përshtatshëm në mënyrë që të mos harroni t’i merrni rregullisht! Orari i çrregullt ul gjithashtu efektivitetin e piluës duke rritur shanset e shtatzënisë.