Rregulli i sekondave: Ja si mund t’ju ndihmojë gjithçka në jetë

Edhe në situatat më stresuese, disa sekonda mund të jenë të një rëndësie të madhe dhe problemi mund të zgjidhet duke mos bërë një gabim të madh dhe duke iu përgjigjur “topit të parë”.

A keni menduar ndonjëherë se çfarë do të ndodhte nëse zgjidhni ndonjë problem, sado i pakëndshëm të ishte ai, fillimisht bëri një pushim të shkurtër prej disa sekondash?

Shkrimtari Mel Robins në librin e tij Rregulli i 5 sekondave shpjegon se si mund ta bëni jetën më të lehtë dhe më të mirë në 5 sekonda. Kjo teknikë e thjeshtë dhe efektive sugjeron që të numëroni nga 5 në 1 kur duhet të filloni të bëni diçka që nuk ju pëlqen ose nuk ju pëlqen, shkruan albeu.com.

Për shembull, kur bie alarmi, në vend që ta vononi siç bëjnë shumë, numëroni 5-4-3-2-1 në veten tuaj dhe më pas thjesht ngrihuni.

Mund të duket qesharake, por shumë që kanë provuar rregullin e 5 sekondave në shumë momente të jetës që nuk janë të këndshme, thanë se funksionon! Ky libër përshkruan qindra mënyra se si njerëzit përdorin rregullin e 5 sekondave për të përmirësuar jetën e tyre dhe të gjithë ata vërtet motivojnë. Është një ide e thjeshtë, por me të vërtetë funksionon për dy arsye:

Së pari, kur numëroni nga 5 në 1, përgatiteni për ndonjë veprim, për të përfunduar diçka. Kur thua 1, është si t’i thuash vetes “Fillo” ose “Shko”. Numërimi mbrapsht shpesh lidh trurin e njeriut me veprimin. Një arsye tjetër është se ju nuk dëshironi të gënjeni veten. Kur thoni se do të veproni në fund të numërimit 5-4-3-2-1, do të ndiheni të motivuar për të filluar. Ky nxitje mjafton për të bërë një përpjekje dhe për të filluar të bëni diçka.

Rregulli ju mund të përdorni 5 sekonda në situata të ndryshme të jetës. Për shembull, kur vendosni të hidhni sheqerin dhe më pas mendoni të blini çokollatë në dyqan, numëroni 5-4-3-2-1 dhe është e mundur që të hiqni dorë.

Ose, kur mërziteni dhe doni t’u bërtisni fëmijëve, përdorni rregullin e 5 sekondave dhe shpërthimi i zemërimit do të kalojë, kështu që mund të veproni me qetësi. Ose, kur ju duhet të bëni një telefonatë dhe nuk dëshironi, përdorni 5 sekonda. /albeu.com/