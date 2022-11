Rikthim i ish-ave dhe zemërthyer, 3 shenjat e Horoskopit që në nëntor nuk do të kenë aspak fat në dashur

Nëntori ka ardhur dhe për fat të keq disa shenja të Horoskopit do të vuajnë shumë në pjesën emocionale.

Pak nga Hëna e Plotë në 8 Nëntor, pak nga pozicionet e planetëve, disa nuk do të jenë aspak të favorizuar në lidhjet e tyre të dashurisë gjatë kësaj periudhe.

Le të shohim në detaje se cilët janë ata që nuk do të kenë aq fat këtë muaj:

BRICJAPI

Bricjapët janë një nga shenjat që nuk do të lulëzojnë këtë muaj rreth çdo gjëje që lidhet me dashurinë. Nëntori është një muaj kur u mungon vetëbesimi dhe të sigurisht që nuk kanë oreks as për të nisur një situatë të re. Nuk ka flirtim nga ana e tyre dhe kuptohet, kjo del. Ata nuk duken aspak të hapur ndaj njohjeve të reja, ndaj në thelb duket sikur e kanë paracaktuar të ardhmen e tyre romantike për veten këtë muaj.

LUANI

E vërteta është se nëntori do t’i shqetësojë jo pak edhe Luanët. Dashuritë e vjetra dhe të pazgjidhura që nuk janë zbardhur do të kthehen dhe do të kthejnë gjithçka përmbys. Ata duhet të përgatiten shumë mirë dhe të kenë një stomak të fortë pasi parashikohet të jetë një muaj shumë i vështirë për sa i përket dashurisë dhe kjo siç pritej do të sjellë shumë lodhje mendore dhe një acarim të përgjithshëm.

UJORI

Ujorët, e vërteta është se ata janë shenja që tashmë kanë vuajtur mjaftueshëm, pasi eklipsi i mëparshëm në Akrep që ndodhi më 25 tetor i ka lodhur fizikisht, por më shumë emocionalisht. Fatkeqësisht, kjo situatë sigurisht që do të vazhdojë edhe për pak kohë, pasi reflektimet që do t’i pushtojnë për gjithçka janë fakt. Mendimet nëse janë apo jo të lumtur dhe të kënaqur në marrëdhënien që kanë, nëse janë ende të dashuruar me personin e zemrës, janë shumë të arsyeshme dhe të pritshme, por kanë nevojë për qetësi dhe mendje të pastër për të marrë vendimet e duhura.