Rikthehuni në botën e vërtet, këshilla si ta shkëpusësh veten nga rrjetet sociale

Ka ardhur koha të njihesh me botën e vërtet, kështu që fillojmë!

1. Hiq gjithë njoftimet që vijnë nga rrjetet e tua sociale

Nëse do të bësh paqe me veten, opsioni “Do Not Disturb” është shoku yt i ngushtë. Kur ti nuk merr njoftime që të shkëpusin nga realiteti i momentit, vijon i qetë rutinën tënde. E ke më të thjeshtë të përmbushësh detyrat pa u shpërqëndruar dhe fokusohesh tek gjërat 100%. Madje, edhe rikthimi në botën virtuale është më emocionues.

2. Programo një orar të caktuar qëndrimi

Limitoja vetes kohën që do të qëndrosh në rrjete sociale. Mund të jetë një orë në ditë, ose 7 orë në javë që ti mund t’i shpenzosh si të duash. Pasi ta kesh kaluar limitin, rezisto dhe merru me gjëra të tjera. Mos ja lejo vetes kohën ekstra.

3. Merru me një hobi të ri

Kujtohu çfarë bëje para se të kishe një Instagram ose Facebook. Takoje njerëz, lexoje, bëje xhiro të gjata ose mësoje biçikletën që s’i dhe kurrë. Fillo dhe bëji sërish. Harroje telefonin diku dhe dil, mbushe ditën me gjëra reale dhe të prekshme. Mëso t’i biesh kitarës ose pianos, do të të vlejë më shumë se një foto perfekte.

4. Kalo kohë me miqtë dhe familjen, por offline

Jemi të sigurtë që nuk keni patur kohë të merreni me çështjet familjare sepse keni qenë shumë të zënë me Instagramin tuaj. Në vend që të vazhdoni duke bërë këtë, mbyllni internetin, telefononi mamin/babin/shoqen e ngushtë dhe takojini përballë.

5. Konsideroji rrjetet sociale si një trajtim të veçantë

Që do të thotë se mund t’i përdorësh vetëm në kohë shumë të lirë ose vetëm atëherë kur e meriton. Do të përfitoni shumë prej kësaj metode derisa t’ju kthehet në zakon.

6. Fshini gjithë aplikacionet sociale që s’i përdorni

Duke i fshirë keni më pak gjasa të bini pre e tundimit, njoftimeve dhe shpenzimit të kotë të kohës në gjëra pa vlerë. Nëse ju duhet me çdo kusht ta kontrolloni, i keni në lap top.

7. Bëhu social prej vërteti dhe “i urtë” në rrjetet sociale

Bëj që të ndodhin gjëra prej vërteti në jetë! Jeto me realitetin dhe shijoji gjërat përreth teje në maksimum!/ Bustle