Retrograd i Mërkurit, 3 shenjat që këtë javë duhet të përballen me ndryshime të mëdha

Tashmë ka nisur kursi retrograd i Mërkurit tek Demi dhe ndikimi i tij do të zgjasë deri më 15 maj. Aspektet e ditëve në vijim janë gjithashtu intensive dhe prekin më shumë shenjat e mëposhtme , të cilat do të përjetojnë ndryshime karmike, në javën 24-30 prill.

Demi

Ditët në vijim mund të karakterizohen si kërkuese, kryesisht në çështjet financiare. Eklipset krijojnë një mjedis të paqëndrueshëm, por sekstili i Diellit me Saturnin do t’ju ndihmojë të merrni vendime serioze për jetën tuaj. Megjithatë, kjo nuk është periudha më e mirë për fillime të reja.

Luani

Mërkuri retrogradë ju prek kryesisht profesionalisht. Vonesat, keqkuptimet, keqkuptimet janë në rendin e ditës të javës. Në të njëjtën kohë, megjithatë, ju jepet mundësia për të nxjerrë në pah punën tuaj, edhe përmes sukseseve të kaluara.

Akrepi

Gjërat janë fluide për ju këtë javë në të gjitha fushat. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve tuaja personale pasi ju dhe një person i rëndësishëm në jetën tuaj merrni vendime të mëdha, ose do ta çoni një marrëdhënie në fazën tjetër ose do të kuptoni se një rreth po mbyllet dhe do të filloni të distancoheni për të mbyllur një kapitull për mirë.