Relax para gjumit, një banjë e ngrohtë është një shpëtim për trupin

Që nga kohra të lashta, banjat janë përdorur në kulturat anembanë botës për të trajtuar gjithçka, nga gurët në veshka deri te kafshimet e gjarpërinjve.

Edhe pse sot kemi mjete shumë më të besueshme për trajtimin e sëmundjeve të rënda, për shumë sëmundje të vogla është e vështirë të kapërcehet relaksimi i shtrirë në vaskë.

Banjat ata mund të bëjnë më shumë sesa t’ju bëjnë të ndiheni mirë, të freskët dhe të fortë, veçanërisht nëse u shtoni substanca medicinale.

Për të qetësuar skuqjet e lëkurës ose djegiet nga dielli që kruhen gjatë verës, mbusheni vaskën me ujë të vakët dhe shtoni disa lugë bollgur të bluar imët për të bërë një pezullim me ujë. Bollguri e bën fundin shumë të rrëshqitshëm, ndaj bëni kujdes veçanërisht kur dilni nga ku, shkruan albeu.com.

Uthulla është një tjetër substancë që mund të frenojë kruajtjen dhe funksionon duke acidifikuar lëkurën. Për të lehtësuar kruajtjen nga djegia nga dielli ose psoriasis, lahuni me ujë të freskët në të cilin keni shtuar më parë afërsisht tre gota uthull.

Dhimbje dhe ndrydhje

Për ndrydhjet e vogla, një banjë me kripë të hidhur mund të sjellë lehtësim të shpejtë. Ai nxjerr lëngje nga trupi dhe ndihmon në grumbullimin e indeve të fryra. Shtoni dy gota kripë të hidhur në ujin e ngrohtë dhe shtrihuni në të, dhe një banjë me kripë të hidhur nxjerr gjithashtu acid laktik, i cili rrit dhimbjen e muskujve. Pas një stërvitje të vështirë, shtoni një ose dy gota me këtë kripë në ujin e nxehtë dhe shijoni një trajtim relaksues.

Shtimi i vajrave esenciale

Mënyra e mirë për të rritur vlerën shëruese të banjës është shtimi i vajrave esencialë, të cilët mund të gjenden në farmaci dhe dyqane ushqimore të shëndetshme, largon pengimin e organeve të frymëmarrjes. Vaji i geraniumit redukton ankthin; livando ndihmon në luftimin e depresionit; rozmarina mendohet se stimulon kujtesën. Kombinimet e vajrave esencialë gjithashtu mund të jenë të dobishëm.

Për një gjumë të qetë

Për një banjë qetësuese para gjumit, përdorni dy deri në katër lugë kripë deti, katër pika vaj livando, tre pika vaj borzilok dhe tre pika vaj limoni. Vajra të tjerë që ndihmojnë në nxitjen e gjumit përfshijnë lulet e blirit, kamomilin romak, temjanin, neroli dhe trëndafilin.

Për të trajtuar artritin

Provoni një kombinim të 4 pikave vaj bredh dhe 2 pika vaj livando, vaj selvi dhe rozmarine, së bashku me gjysmë filxhani kripë të hidhur. Për të bërë një dush më të thjeshtë, përdorni 3 pika vaj livando dhe 3 pika vaj selvi.

Kundër tensionit

Shtoni 3 pika vaj ylang-ylang (Cananga odorata), 5 pika vaj livando, 2 pika vaj bergamot dhe gjysmë filxhani kripë të hidhur. Në vend të tyre mund të përdorni edhe bimë të thata. Shtoni kamomilin – së bashku me barishte të tjera qetësuese si livando dhe sanëz – në ujin e banjës për të bërë një banjë që lehtëson ankthin. Do të përfitoni maksimalisht nëse i lidhni në një copë muslin ose garzë dhe, ndërsa mbushni vaskën, e mbani nën ujë të rrjedhshëm nga rubineti. /albeu.com/