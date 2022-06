Regjimi i plotë/ Ushqimi gjatë verës, mjekja Daka: Produkti që duhet te kenë kujdes personat mbi 60 vjeç

Nutricionistja Albana Daka, në rubrikën “Abc-ja e shëndetit” është ndalur sot te stina e verës dhe si të ushqehemi në këtë periudhë shumë të nxehtë.

Ajo ka dhënë këshillat e nevojshme për çdo moshë, duke u ndalur më konkretisht edhe te gratë shtatzënë. Daka ka sugjeruar që të bëjnë kujdes me produktet e detit, konkretisht ato krudo, të cilat janë të ndaluara.

“Nëse ne realisht shfrytëzojmë shportën ushqimore që na jep vetë stina, do jetë perfekte. Ç’ka do të thotë që ne do të duhet të kemi një ushqim të dominuar nga perimet dhe nga frutat të stinës me sa më shumë lëngje se temperaturat janë të larta dhe shkëmbimet mes temperaturës dhe organizmit janë më të mëdhaja, dehidritimi, pra lëngjet që konsumon organizmi në këtë periudhë janë sasira më të konsiderueshme. Pra, ne duhet të marrim lëngje sa më shumë, as të nxehta dhe as të ftohta, në temperaturë normale. Tjetra, si gjithë organizmi nga temperaturat e larta dhe trakti tretës bëhet pak dembel. Nuk tretë me atë ritëm që tretë në temperatura të ftohta. Kështu që ne duhet t’i çojmë organizmit ushqime me sa më pak kalori, sa më të lehta për t’u tretur dhe me sa më shumë ujë.

Unë do thosha që edhe frutat e detit mund të jenë pjesë e regjimit ushqimor, po jo me sasi të shtuar. Pra, mund të themi që peshku mund të shtohet një herë, dy herë apo tre herë, edhe 4 herë në javë pse jo gjatë ditëve të verës. Nuk do të thosha gjë për produktet e detit, sidomos për personat që kanë yndyrna të larta. Në personat me një grupmoshë të caktuar, pra mbi 60 vjeç që kanë yndyrna të larta të mos kenë më shumë se një herë në 10 ditë apo dy javë produkte të tjera të detit. Gjithashtu do të thosha që frutat e detit dhe peshku, të mos jenë krudo te gratë shtatzëna në këtë periudhë, për shkak jo vetëm të mërkurit që ato përmbajnë, por mund të përmbajnë edhe elemente të tjerë që mund të jenë të dëmshëm për fetusin që është duke u krijuar”, u shpreh ndër të tjera Daka.