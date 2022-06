Qershori i favorizon, nga dashuria te pasuria: 4 shenjat më me fat të kësaj jave

Pas klimës intensive të majit – adios, sezoni i eklipsit! Do të dëshironi të mbështeteni në energjinë astrologjike të verës për të sjellë energji të mira. Qershori sheh fundin e Mërkurit në retrogradë dhe mirëpret një verë optimiste.

Por cilat shenja të zodiakut do të përfitojnë më shumë nga ecuria e yjeve në mes të vitit?

Astrologja Lauren Ash nxjerr në pah disa shenja të zodiakut që do të kenë qershorin më me fat dhe kjo javë do të jetë edhe kulmi i tyre

Demi

Afërdita rrethon shenjën tuaj deri më 23 qershor, duke ju dhënë vetëbesim gjatë gjithë muajit. Ky muaj ka të bëjë me rishpikjen, veçanërisht kur Urani rebel lidhet me Venusin më 10 qershor. Është një kohë e përkryer për të eksperimentuar me stile dhe estetikë të reja.

Peshorja

Qershori sjell në plan të parë romancën, falë planetit tuaj në pushtet, Venusit, duke spërkatur ëmbëlsi në marrëdhëniet tuaja sapo të bashkohet me Jupiterin në zonën tuaj të partneritetit. Kur Mërkuri të lidhet me Jupiterin më 20 qershor, rruga juaj mund të kryqëzohet me dikë të ri.

Luani

Ky muaj sjell bollëk dhe lojëra në rrjetin tuaj social pasi dielli, planeti juaj sundues, kalon në sektorin tuaj të miqësisë. Solstici veror më 21 qershor do të ushqejë personalitetin tuaj të largët, duke e bërë qershorin një kohë të shkëlqyer për t’u lidhur me miqtë.

Shigjetari

Sunduesi juaj planetar, Jupiteri me fat, jep pasuri dhe optimizëm në sektorin tuaj të argëtimit dhe romancës. Dielli te Binjakët ka udhëtuar edhe në zonën tuaj të marrëdhënieve, ndaj prisni shumë romancë dhe thellimin e lidhjeve tuaja me të tjerët.