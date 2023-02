Qani shpesh dhe pa arsye kohët e fundit? Ky është shkaku

E qara është një mënyrë e shkëlqyer për të çliruar emocionet dhe për të përpunuar situata të vështira, sipas Dr. Gail Saltz, profesor i asociuar i psikiatrisë në Shkollën e Mjekësisë në Nju Jork.

Edhe pse e qara ju ndihmon të përpunoni ndjenjat tuaja, jo të gjithë e trajtojnë të qarën në të njëjtën mënyrë dhe ndonjëherë mund të pyesni veten pse disa njerëz qajnë kaq lehtë dhe të tjerët jo.

Gjatë këtyre kohërave ju mund të qani më shumë se kurrë më parë, dhe kjo reflekton jo domosdoshmërisht një ndryshim në personalitet, por vetëm rrethana.

Nëse filloni të ndiheni sikur nuk keni kontroll mbi emocionet tuaja, kjo mund të nënkuptojë se diçka po ndodh me mendjen tuaj.

Ekspertët kanë shpjeguar arsyet pse mund të qani më shpesh.

Grumbullimi i emocioneve

Ndonjëherë, kur ka shumë që ndodhin në të njëjtën kohë, mund të jetë e vështirë të përpunoni siç duhet ndjenjat tuaja për disa gjëra që ju kanë dëmtuar emocionalisht, duke bërë që të gjitha llojet e emocioneve të krijohen në nënndërgjegjen tuaj.

“Nëse e gjeni veten duke qarë spontanisht, merrni pak kohë dhe kujdesuni për veten, jini të vëmendshëm ndaj vetes, relaksohuni. Ju gjithashtu mund t’i drejtoheni një psikologu ose terapisti për të marrë mbështetje profesionale nëse një gjendje e tillë vazhdon”, këshillon Rutledge.

Empatia emocionale

Nëse kohët e fundit keni filluar të kaloni shumë kohë me njerëz që janë emocionalë dhe qajnë më shpesh se zakonisht, mund të jeni bërë empatik.

“Falë neuroneve, zonat e trurit aktivizohen kur shohim dikë që reagon emocionalisht, ashtu si kur jemi të emocionuar”, thotë Rutledge. Ju gjithashtu mund të jeni emocionalisht më empatik ndaj ndjenjave të të tjerëve, gjë që mund të rezultojë në të qarë më shpesh.

Përvojat e kaluara

Nëse i lidhni momente të caktuara, këngë, filma me trishtim ose të qarë, trupi juaj e regjistron këtë, që do të thotë se keni më shumë gjasa të qani gjatë këtyre gjërave.

Neuroticizmi

Neurotizmi është një faktor temperamenti që shoqërohet me çrregullime emocionale dhe në thelb do të thotë që dikush përjeton emocionet bazë më shpesh dhe më intensivisht se të tjerët.

“Shumë individë me neuroticizëm të lartë bëhen tepër të ndjeshëm ndaj situatave që shkaktojnë emocione të forta, si trishtimi. Me fjalë të tjera, ata me neuroticizëm të lartë ndjejnë emocione shumë thellë, gjë që rezulton në të qara më të shpeshta”, thotë doktor Chapman.

Depresioni

Depresioni është një çrregullim i humorit i shënuar nga ndjenja të vazhdueshme trishtimi ose mpirje që mund të çojë në të qara jashtëzakonisht të shpeshta.

Shenjat e depresionit përfshijnë ndjenjat e trishtimit, mungesës së shpresës ose boshllëkut, humbjes së interesit, shqetësimeve të gjumit dhe lodhjes.