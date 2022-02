Pse nuk duhet të shkojmë në shtrat nëse nuk na flihet?

Të gjithë jemi përballur me pagjumësi të paktën një herë. Sipas një studimi të ri, përafërsisht 6-10% e të rriturve luftojnë me pagjumësi të plotë, e cila shoqërohet me vështirësi për të rënë në gjumë, për të fjetur gjumë ose për t‘u zgjuar para kohe.

Mbajtja e një orari të rregullt të gjumit është një ide e mirë, mos shkoni në shtrat derisa të ndiheni të lodhur.

Nëse nuk ju zë gjumi brenda 15 deri në 20 minuta, bëheni të shqetësuar dhe nervozë, theksojnë mjekët.

Ngrihuni në të njëjtën kohë çdo mëngjes.

Nëse zgjoheni në mes të natës dhe ndiheni të uritur, përpiquni të ndryshoni zakonet tuaja të përditshme të të ngrënit në mënyrë që të mos shkoni në shtrat të uritur. Ngrënia e ndonjë porcioni në mes të natës mund të bëhet problem.

Mundohuni të mos dremisni para gjumit

Shpëtoni përgjumjen që të mund të flini natën. Dremitja para se të shkoni në shtrat, qoftë edhe për pesë minuta, do të ndikojë në gjumin tuaj gjatë natës.